احتجاز فتاة في قسم شرطة حوثي بصنعاء يؤدي لاشتباكات مسلحة
أدت الاشتباكات في محيط قسم شرطة دار سلم إلى مقتل عنصرين من الحوثيين وجرح أحد المهاجمين القبليين من خولان
قُتل اثنان من عناصر ميليشيا الحوثيين في اشتباكات، اليوم السبت، مع مسلحين قبليين جنوب العاصمة صنعاء.
وذكرت مصادر محلية أن مسلحين قبليين من خولان شنوا هجوماً اليوم على قسم شرطة "دار سلم" جنوب صنعاء على خلفية احتجار الميليشيا لفتاة بذريعة ترويجها للعملة الوطنية.
يذكر أن ميليشيا الحوثي تمنع تداول العملة الوطنية الصادرة عن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وتصادرها، وتلزم الناس بالتعامل بالعملة القديمة الصادرة قبل الانقلاب.
وبحسب المصادر، فإن اشتباكات دارت أمام وفي محيط قسم الشرطة في "دار سلم" مما أسفر عن مقتل عنصرين من الميليشيا هما سيف فاضل وطارق الهيصمي، فيما أصيب أحد المهاجمين بجروح، وفق ما نقله موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي.
وتزايدت التصرفات التعسفية والانتهاكات التي تقوم بها قيادة الميليشيا الحوثية في إدارة شرطة قسم "دار سلم"، حيث قامت في وقت سابق باحتجاز أم ذهبت لتقديم بلاغ ضد شاب قام باختطاف ابنتها البالغة من العمر 14 عاماً. وقد تم تحويل الأم مع ابنتها والخاطف بعد إلقاء القبض عليه إلى إدارة البحث الجنائي ثم إلى السجن المركزي.
وتشهد صنعاء في الآونة الأخيرة فوضى أمنية وانتشاراً لعصابات مسلحة تحت حماية الميليشيات الحوثية، وتصاعداً في عمليات اختطاف الفتيات والسرقة ونهب الأموال في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية عن واجباتها.
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