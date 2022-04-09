حرب حوثية مستمرة على الإعلام.. إغلاق 3 إذاعات خاصة في إب

دان مرصد الحريات الإعلامية في اليمن قيام مسلحين تابعين لجماعة الحوثي باقتحام ثلاث إذاعات خاصة في محافظة إب، وسط البلاد، هي: إذاعة سمارة إف إم وإذاعة اللون إف إم وإذاعة يمن ميوزك إف إم، في إطار حملة تصفية ما تبقى من وسائل الإعلام غير الموالية لها في مناطق سيطرتها.

وأشار المرصد في بيان إلى أن مقاطع الفيديو التي حصل عليها تؤكد قيام مجموعة مسلحة باقتحام الإذاعات بقوة السلاح دون مسوغ قانوني وتحطيم ونهب محتويات الإذاعات قبل أن يتم إيقاف بثها.

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وطالب المرصد جماعة الحوثي بالتوقف عن الممارسات التعسفية بحق الإذاعات الخاصة في مناطق سيطرتها على الرغم من التزامها بسياسة الحوثي وعدم بث برامج أو حلقات مناهضة للحوثي.

وأكد المرصد أن جماعة الحوثي دأبت منذ سيطرتها على صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى على تضييق الخناق ضد جميع الوسائل الإعلامية الخاصة والحزبية والمعارضة حتى أصبحت مناطقها خالية تماما من الوسائل الإعلامية المعارضة لها أو المستقلة عن توجهاتها.

إغلاق 6 إذاعات خاصة في صنعاء

وفي يناير الماضي أقدمت ميليشيات الحوثي على إغلاق 6 إذاعات خاصة في صنعاء، بحسب نقابة الصحافيين اليمنيين.

وقالت النقابة في بيان، إن ميليشيات الحوثي قامت بإغلاق كل من إذاعة صوت اليمن، غراند إف إم، الأولى، وطفولة مجتمعية، والديوان، ودلتا، واصفة ذلك بأنها إجراءات تعسفية مقيدة لحرية الرأي والتعبير، مطالبا بسرعة إعادة بث هذه الإذاعات، وإيقاف كافة الإجراءات غير القانونية.

ودعت نقابة الصحافيين اليمنيين كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين للتضامن مع الإذاعات الموقوفة، والضغط لإيقاف هذا التعسف، وإسقاط كل العراقيل أمام عمل وسائل الإعلام في اليمن.

يأتي ذلك في إطار عمليات التضييق الحوثية على الحريات الإعلامية والصحافية وقمع وسائل الإعلام المختلفة وإغلاق القنوات والصحف والإذاعات التي لا تتبعها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

كما أصدرت أحكاما بإعدام عدد من الصحافيين وتشريد المئات من الإعلاميين منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها الحرب ضد الشعب اليمني أواخر العام 2014م.