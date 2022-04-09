رئيس وزراء اليمن للعربية: السلام مرهون بمدى استسلام الحوثيين لإيران

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، الجمعة، إن اليمن يدخل مرحلة مهمة بعد استكمال المشاورات برعاية مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف في تصريحات خاصة للعربية، أن قرار الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بنقل صلاحياته لمجلس القيادة كان مهما، مشيرا إلى أن حكومة الكفاءات نالت الثقة كجسم توافقي.

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وأكد رئيس الوزراء اليمني للعربية أن موضوع التغيير في الحكومة سيكون قابلا للنقاش، لافتا إلى أن التغييرات التي تمت تساعد على استيعاب الجميع وتقوي الشرعية.

وتعهد عبد الملك بالعمل على تعزيز قدرة الحكومة لتلبية الطلب على المواد الغذائية، مشددا على أهمية الدعم السعودي والإماراتي الذي سيسهم في دعم الاقتصاد والعملة.

ودعا رئيس الوزراء اليمني دول الخليج للاستجابة العاجلة كما فعلت السعودية والإمارات.

وفي السياق أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الجمعة، على "الالتزام التام بالمبادرة الخليجية واتفاق الرياض والمشاورات اليمنية".

وتعهد العليمي "بالعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل والعاجل".

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته: "سنعمل على تحقيق مطالب اليمنيين دون استثناء أو تمييز".

وشدد رئيس المجلس على الوقوف "سدا منيعا في وجه الإرهاب"، مشيرا إلى ضرورة منع "النزاعات الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني".

وأعلنت الأمم المتحدة، مساء الخميس، استعدادها للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي الذي تم تشكيله حديثا، وكذلك الأطراف اليمنية، للتوصل إلى هدنة دائمة وتسوية مستدامة وشاملة وتفاوضية للصراع اليمني.