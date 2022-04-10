الإرياني: نجاح المشاورات اليمنية في الرياض إنجاز تاريخي

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الأحد، أن نجاح المشاورات اليمنية التي انعقدت في العاصمة السعودية بتنظيم ورعاية من مجلس التعاون الخليجي، في إذابة جبل الجليد المتراكم من الخلافات وجمع الطيف اليمني وتوحيد كلمتهم، إنجاز تاريخي يعيد وضع البلد في المسار الصحيح.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في "تويتر"، إن المشاورات التي مثلت تحولا جذريا في مسار الأزمة اليمنية أكدت حرص الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم، على جمع شمل اليمنيين وتوحيد كلمتهم لاستعادة دولتهم وإحلال السلام وتثبيت الأمن والاستقرار، بما في ذلك الحوثيين الذين ظل الباب مفتوحا أمامهم للانضمام حتى اللحظة الأخيرة.

1-نجاح المشاورات اليمنية_اليمنية التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض بتنظيم ورعاية كريمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في اذابة جبل الجليد المتراكم من الخلافات بفعل سنوات الازمة والصراع، وجمع الطيف اليمني وتوحيد كلمتهم، انجاز تاريخي يعيد وضع البلد في المسار الصحيح pic.twitter.com/1lyPmHNYBP — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 10, 2022

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كما أضاف أن المشاورات كرست إجماع الطيف السياسي والوطني تحت مظلة الشرعية، والامتداد الطبيعي لليمن كجزء من المنظومة الخليجية والفضاء العربي، في مقابل حالة العزلة الحوثية التي ترفض أي دعوة للحوار وحقن الدماء، وتواصل استخدام لغة الحرب وسيلة لتحقيق أهدافها، وتصر على التمترس كأداة قذرة بيد إيران.

بإشراف أممي

يذكر أن المحادثات اليمنية - اليمنية التي انطلقت في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، واختتمت في 7 أبريل الجاري بمشاركة طيف كبير من الأطراف اليمنية، وممثلين عن أطراف إقليمية ودولية، إضافة إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمني لكن بغياب الحوثيين.

ودعا البيان الختامي الصادر عن المشاورات اليمنية-اليمنية في الرياض الخميس إلى البدء في التفاوض مع الحوثيين بإشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

كما رحب بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً دعمه للمجلس الجديد.

وأضاف "تم الاتفاق على أهمية سرعة تنفيذ ما تبقى من خطوات من اتفاق الرياض وتشكيل فريق للمتابعة".