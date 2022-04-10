تويتر يعاقب الحوثيين.. إغلاق حساب المتحدث العسكري
الخطوة تعيد إلى الأذهان إغلاق موقع يوتيوب قنوات تابعة للميليشيا منذ فترة
أغلق موقع التواصل الاجتماعي تويتر حساب المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، يحيى سريع، لأسباب تتعلق بانتهاك شروط الخدمة.
وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان إغلاق موقع يوتيوب قنوات تابعة للميليشيا عقب تصنيف أميركا للحوثيين جماعة إرهابية بداية العام 2021م.
انتهك سياسة الاستخدام
وأشار الموقع في توضيح مقتضب عن الحساب الموقوف، إلى أنه عادة ما يتخذ هذا القرار عند انتهاك الحسابات لسياسات الاستخدام، فيما لم تصدر الشركة تعليقا رسميًا حول سبب وقف الحساب.
يذكر أن حساب المتحدث العسكري للحوثيين كان أطلق في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018م، وكان مخصصا لنشر مواقف الميليشيا وبياناتها العسكرية، وإطلاق التهديدات.
وسبق لمنصات أخرى أن أوقفت حسابات تابعة للميليشيا أو قيادات فيها، كموقع يوتيوب الذي أغلق قنوات حوثية بالتزامن مع تصنيف الولايات المتحدة الميليشيا منظمة إرهابية مطلع العام الماضي، ثم تراجع.
-
توخيل قبل مواجهة ريال مدريد: وجدنا ما يجعلنا أقوياءكشف الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، إنه يتعين على الفريق فعل ما يجعله قويا، وذلك حينما يحل ضيفا على ريال مدريد الإسباني في ... رياضة
-
رونالدو يعتذر بعد ضربه هاتف أحد المشجعينقدّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتذاره على ضرب هاتف كان يحمله أحد المشجعين، بعد نهاية مباراة فريقه مانشستر يونايتد التي خسرها على أرض إيفرتون ... رياضة
-
العريان: على الأسواق الاستعداد لنوبة اضطرابات كبيرةحذر من خطوة إضافية للفيدرالي.. والركود يحوم في الأفق قصص اقتصادية