لتعزيز الهدنة.. المبعوث الأممي يصل صنعاء

بهدف الدفع قدما نحو تعزيز الهدنة، وتثبيت وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه سابقا في اليمن، وصل المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ اليوم الاثنين إلى صنعاء.

كما أوضحت البعثة الأممية بتغريدة على حسابها على تويتر، أن غروندبرغ سيلتقي مسؤولين حوثيين في العاصمة اليمنية من أجل بحث سبل المضي قدما في تعزيز تلك الهدنة، وذلك في أول زيارة له لليمن منذ تعيينه في سبتمبر من العام الماضي خلفاً للبريطاني مارتن غريفيثس.

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وكان المبعوث الأممي دعا يوم الجمعة الماضي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، جميع الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس والالتزام بالهدنة، بعد أن أكد الجيش اليمني حصول العديد من الخروقات الحوثية، لاسيما في محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز.

كما حذرت الحكومة اليمنية من انهيار وقف النار هذا الذي بدأ تطبيقه مطلع رمضان.

تستمر شهرين

يذكر أنه من المفترض أن تستمر خطة الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي شهرين.

ومن المتوقع أن تشمل السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لطائرات المساعدات منذ 2016.

كما ستسمح بدخول حملات نفطية إلى ميناء الحديدة، فضلا عن فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية الأخرى.

بالإضافة إلى كل تلك البنود، نصت الهدنة بطبيعة الحال على وجوب وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده أيضاً.