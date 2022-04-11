.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لتعزيز الهدنة.. المبعوث الأممي يصل صنعاء

  • الخط
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز جروندبرغ(فرانس برس)
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ (فرانس برس)

لتعزيز الهدنة.. المبعوث الأممي يصل صنعاء

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بهدف الدفع قدما نحو تعزيز الهدنة، وتثبيت وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه سابقا في اليمن، وصل المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ اليوم الاثنين إلى صنعاء.

رئيس وزراء اليمن للعربية: السلام مرهون بمدى استسلام الحوثي لإيران اليمن خاص رئيس وزراء اليمن للعربية: السلام مرهون بمدى استسلام الحوثي لإيران

كما أوضحت البعثة الأممية بتغريدة على حسابها على تويتر، أن غروندبرغ سيلتقي مسؤولين حوثيين في العاصمة اليمنية من أجل بحث سبل المضي قدما في تعزيز تلك الهدنة، وذلك في أول زيارة له لليمن منذ تعيينه في سبتمبر من العام الماضي خلفاً للبريطاني مارتن غريفيثس.

وكان المبعوث الأممي دعا يوم الجمعة الماضي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، جميع الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس والالتزام بالهدنة، بعد أن أكد الجيش اليمني حصول العديد من الخروقات الحوثية، لاسيما في محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز.

مطار صنعاء الدولي (رويترز - أرشيفية)
مطار صنعاء الدولي (رويترز - أرشيفية)

كما حذرت الحكومة اليمنية من انهيار وقف النار هذا الذي بدأ تطبيقه مطلع رمضان.

تستمر شهرين

يذكر أنه من المفترض أن تستمر خطة الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي شهرين.

ومن المتوقع أن تشمل السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لطائرات المساعدات منذ 2016.

كما ستسمح بدخول حملات نفطية إلى ميناء الحديدة، فضلا عن فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية الأخرى.

بالإضافة إلى كل تلك البنود، نصت الهدنة بطبيعة الحال على وجوب وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده أيضاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أجواء رمضان تعود إلى الأردن بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية أجواء رمضان تعود إلى الأردن بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية
اكتشف المزيد