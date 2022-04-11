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مقتل 30 عنصراً حوثياً بينهم قيادات في مأرب

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الجيش اليمني في جبهة مأرب 12 مارس 2022
الجيش اليمني في جبهة مأرب 12 مارس 2022

مقتل 30 عنصراً حوثياً بينهم قيادات في مأرب

دبي - العربية.نت

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قتل أكثر من 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي بينهم قيادات جنوب محافظة مأرب، على يد الجيش اليمني في محاولة هجوم اليوم الاثنين.

وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن بين القتلى القيادي الحوثي يحيى محمد اليوسفي المكنى أبو بارق، مشيراً إلى أسر آخرين.

الحوثيون يواصلون هجومهم بمأرب ويستهدفون مخيما بصاروخ بالسيتي اليمن اليمن والحوثي الحوثيون يواصلون هجومهم بمأرب ويستهدفون مخيما بصاروخ بالسيتي

هجومان متزامنان

كذلك، قال إن الجيش والقبائل صدوا هجومين متزامنين للميليشيات الحوثية في الجبهتين الغربية والجنوبية بمأرب.

إلى ذلك، أوضحت مصادر ميدانية أن مدفعية الجيش ردت على مصادر النيران وأحرقت إحدى العربات وطقمين عسكريين.

الجيش اليمني في جبهة مأرب 12 مارس 2022
الجيش اليمني في جبهة مأرب 12 مارس 2022

يأتي ذلك بعد يومين على الهجمات الحوثية لمأرب على عدة محاور، حيث شنت هجوماً واسعاً على مواقع الجيش والمقاومة الشعبية جنوب المحافظة في خرق صريح للهدنة التي اتفق عليها برعاية الأمم المتحدة.

خرق الهدنة

وعززت الميليشيات الحوثية مواقعها في جميع جبهات مأرب بآليات عسكرية، واستحدثت عدداً من المواقع التي دفعت إليها بمجاميع عسكرية خلال فترة الهدنة استعداداً لشن هجمات أوسع على مواقع الجيش الوطني شمال وغرب وجنوب مأرب.

من مأرب (أرشيفية- فرانس برس)
من مأرب (أرشيفية- فرانس برس)

يشار إلى أن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، حض يوم الجمعة الماضي جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والالتزام بالهدنة.

يذكر أن سريان الهدنة بدأ السبت الماضي، وقد شهد خروقات عدة، خاصة في مأرب من قبل الميليشيات الحوثية.

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