احتراق سفينة هندية.. وإنقاذ 7 بحارة قبالة سواحل عدن

أنقذت الطواقم البحرية التابعة لميناء عدن، جنوبي اليمن، مساء الاثنين، 7 بحارة من الجنسية الهندية، بعد اندلاع حريق في سفينتهم قرب الميناء.

وأكدت مؤسسة موانئ خليج عدن، في بيان، إنقاذ سبعة بحارة بعد أن احترقت سفينتهم قبالة سواحل عدن جنوبي اليمن.

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وأوضحت أن برج المراقبة تلقى بلاغاً باحتراق غرفة محرك السفينة الزعيمة الخشبية الهندية والتي تدعى (جوشي سمداني).

وبحسب البيان، فإنه فور استلام البلاغ تحركت بصورة سريعة قاطرة بحرية وزورق إرشاد نحو الزعيمة المحترقة واستطاعت إنقاذ جميع البحارة والقيام بعملية إخماد الحريق.

وأكد أنه "تم إنقاذ سبعة بحارة من الجنسية الهندية، وتعرض بعضهم لإصابات وتم نقلهم إلى مستشفى خليج عدن".

وأشارت مؤسسة موانئ عدن إلى أن السفينة الزعيمة كانت متجهة إلى ميناء بربرة في الصومال ومحملة بمواد غذائية متنوعة.

فيما لم يوضح البيان مزيد من التفاصيل حول الأضرار التي لحقت بالسفينة.