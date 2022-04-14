تصاعد خروقات الحوثي للهدنة.. الجيش اليمني يتصدى لـ 4 زحوفات في 3 محافظات

أعلنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، تصديها لأربعة زحوفات نفّذتها ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال بمأرب والجوف والحديدة، وسط تصاعد لخروقاتها للهدنة الأممية المعلنة مطلع أبريل الجاري.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، تصدت خلال الساعات الماضية، لأربعة زحوفات نفّذتها ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال بمأرب والجوف والحديدة.

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ونقل البيان عن مصدر عسكري، أن الميليشيا الحوثية شنت هجوم على مواقع عسكرية في جبهتي العلم والريان شرق حزم الجوف، مؤكداً إفشال الهجوم واجبار الميليشيا على التراجع.

وأضاف، "بعدها شنّت الميليشيا الحوثية هجوماً على موقع لقواتنا في جبهة صرواح"، موضحا أن المعارك استمرت نحو ساعة وانتهت بهزيمة الميليشيا وفرارها.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا الحوثي شنّت بالتزامن هجوماً واسعاً تحت غطاء ناري مكثّف على مواقع القوات الحكومية في محور حيس بالحديدة، غربي اليمن، إلا أن القوات تصدت لها.

وذكر البيان، أن قوات الجيش رصدت 71 خرقاً للهدنة ارتكبتها الميليشيا الحوثية في جبهات مأرب والجوف وحجة والحديدة وتعز والضالع، الثلاثاء.

وذكر أن منها "23 خرقًا في جبهات محور تعز، و20 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و11 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و7 في جبهات الجوف، و6 بجبهات غرب حجة، و4 في جبهات الضالع".

وتنوّعت الخروقات بين محاولات تسلل، وقصف مكثّف لمواقع قوّاتنا بالمدفعية وبالعيارات المختلفة. إضافة إلى استمرار الميليشيا للأسبوع الثاني على التوالي في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد وذخائر إلى جبهات جنوب وغرب مأرب، وسط تحليق متواصل للطيران الإيراني المسيّر، وفق البيان.