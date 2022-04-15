الأمم المتحدة: استمرار اعتقال اثنين من موظفينا بسجون الحوثي

أكدت الأمم المتحدة، أن ميليشيا الحوثي لم تف حتى الآن بوعودها للإفراج عن اثنين من موظفيها المحتجزين في صنعاء منذ خمسة أشهر.

وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، في احاطة أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، إلى مرور خمسة أشهر على "اعتقال" موظفين مع الأمم المتحدة على يد الحوثيين، حيث وعدت الميليشيات في وقت سابق بالإفراج عنهم.

مادة اعلانية

كما تحدث عن جهود أممية لتأمين إطلاق سراح خمسة من الموظفين المختطفين في أبين، جنوبي اليمن، منذ فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، ذكرت الأمم المتحدة، أنها لم تتلق أي معلومات عن موظفيها المحتجزين لدى ميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، منذ نوفمبر الماضي.

وأفاد بيان مشترك، لمديرة اليونيسكو "أودوري أزولاي" ومديرة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميثيل باشليت"، أن "الأمم المتحدة لم تتلق أي معلومات حول التهم الموجهة لهما أو المبرر القانوني لاحتجازهما، أو حتى معلومات عن وضعهما الحالي، على الرغم من التأكيدات السابقة من قبل الحوثيين بالإفراج الفوري عنهما".