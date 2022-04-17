الجيش اليمني: الحوثي مستمر في خرق الهدنة ويستعد للحرب

أكدت قوات الجيش اليمني، مساء السبت، استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في خرق الهدنة الأممية، ومحاولة استغلال التزام القوات الحكومية بوقف إطلاق النار لتعزيز موقفها وترتيب وضعها الميداني المتهاوي.

وانتقد مصدر عسكري، في بيان نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني، محاولة المبعوث الأممي إلى اليمن غض الطرف إزاء خروقات الميليشيا الحوثية الصارخة منذ إعلان الهدنة.

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وطالب المصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني باتخاذ موقف حاسم إزاء الانتهازية الحوثية. وقال إن ميليشيا الحوثي "أثبتت خلال الأسبوعين الماضيين عدم رغبتها في السلام وأنها تستعد للحرب".

وبحسب البيان، تواصل ميليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية المعلنة سواء من خلالها إطلاق النار المستمر على مواقع القوات الحكومية في كافة الجبهات بمختلف أنواع الأسلحة، أو مضاعفة حشد التعزيزات البشرية والعتاد وتحريك معداتها ومحاولات إحداث اختراقات في خطوط التماس.

ورصدت قوات الجيش اليمني، ارتكاب ميليشيا الحوثي 61 خرقاً للهدنة، الجمعة، منها 16 انتهاكاً في كافة الجبهات جنوب وغرب وشمال غربي مأرب، إضافة إلى إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المتنوعة وبالطائرات المسيّرة.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن ميليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات كثيفة إلى عدّة جبهات ومنها أكثر من 9 أطقم محملة بعتاد ووسائل أخرى محمّلة بأفراد وذخائر إلى جبهات الأعيرف ومحيط البلق الشرقي وجبهات صرواح.

كما ارتكبت 14 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة. ومنها محاولة مجاميع حوثية مسلحة التسلل إلى مناطق هامة في أطراف مديرية جبل رأس بحيس وأحبطتها قوات الجيش، مساء الجمعة.

وبشكل ممنهج، عاودت الميليشيا استهداف القرى الآهلة بالسكان شرق مديرية حيس بالأسلحة الرشاشة، واستهدفت النازحين في وادي الحناية غرب تعز و تجمعات سكانية جنوب الجراحي، وفق المركز.

كما رصدت قوات الجيش اليمني تحركات مسلحة مكثفة للميليشيا الحوثية في محور البرح، وكذا تحركات مماثلة جنوب الجراحي، ودفعت بتعزيزات متتالية إلى محور حيس، وحاولت نشر تعزيزات سابقة بعدّة مواقع، ونشطت في استحداث تحصينات في عدّة مواقع بالمحور.

إلى ذلك، تم رصد 13 خرقاً حوثيًا في عدّة جبهات بمحور تعز، و 10 خروقات حوثية، غرب حجة، إضافة إلى 5 خروقات في جبهات القتال شرق وشمال الجوف منها استهداف مواقع لقوات الجيش في جبهات حويشيان والجدافر بطائرات مسيّرة مفخخة وأدت إحداها إلى مقتل أحد أفراد الجيش وإصابة آخر.