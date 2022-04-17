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اليمن.. مقتل قيادي حوثي و5 من مرافقيه في كمين بريمة

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ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
اليمن والحوثي

اليمن.. مقتل قيادي حوثي و5 من مرافقيه في كمين بريمة

الكمين نفذ عقب يومين من اقتحام "الصعدي" برفقة العشرات من مسلحي الميليشيا مركزاً لتحفيظ القرآن

العربية.نت - أوسان سالم

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لقي قيادي حوثي، مصرعه في كمين بمحافظة ريمة، غرب اليمن، والخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكرت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة أن القيادي الحوثي المدعو "أبو حرب الصعدي" قُتل مع خمسة من مرافقيه في كمين نصبه مسلحون مجهولون، الجمعة، في محافظة ريمة.

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وأوضحت المصادر أن الكمين نفذ عقب يومين من اقتحام القيادي الحوثي "الصعدي" برفقة العشرات من مسلحي الميليشيا مركزاً لتحفيظ القرآن، في مديرية السلفية وإحراق محتوياته وتحويل المبنى إلى مقر لعناصر الحوثي.

واعتبر أحد المصادر أن الحادثة بداية نشاط مقاومة مسلحة لمواجهة ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها جراء ممارساتها الطائفية، وصولا لمنع صلاة التراويح في المساجد وتحويلها إلى أماكن لمضغ القات وثكنات لمسلحيها.

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