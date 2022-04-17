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صنعاء.. ميليشيا الحوثي تختطف صحافية ومطالب بالإفراج عنها 

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اليمن ميليشيا الحوثي خاص العربية نت
عناصر من ميليشيا الحوثي
اليمن والحوثي

صنعاء.. ميليشيا الحوثي تختطف صحافية ومطالب بالإفراج عنها

الصحافية احتجزت بعد قيامها بعمل تقرير عن اشتعال أسعار السلع الغذائیة قبل رمضان لصالح شبكة إخبارية موالية للحوثيين

العربية.نت - أوسان سالم 

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أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، اختطاف ميليشيا الحوثي للصحافية نادية مقبل، من أحد شوارع العاصمة صنعاء.

وقالت المنظمة في بيان، إن الميليشيا الحوثية اختطفت الصحافية من أحد شوارع العاصمة صنعاء بتاريخ 28 مارس، أثناء قيامها بعملها الصحافي.

وأكدت المنظمة أنها حصلت على معلومات تفيد أن الصحافية نادية مقبل اختفت وانقطع الاتصال بها، بعد قيامها بعمل تقرير عن اشتعال أسعار السلع الغذائیة قبل رمضان، لصالح شبكة إخبارية موالية للحوثيين.

وبحسب المعلومات فإن أهالي الصحافية عثروا عليها في وقت لاحق في قسم حزيز، حيث تم التحفظ عليها حتى اكتمال التحقيقات، إلا أنه لم يتم الإفراج عنها رغم المناشدات التي وجهتها أسرتها لقيادات الميليشيا بصنعاء لإطلاق سراحها.

وحمّلت المنظمة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الصحافية، ودعت للإفراج الفوري عنها بدون قيد أو شرط.

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كما طالبت المنظمة جماعة الحوثي بالتوقف عن مضايقة الصحافيين، واحترام حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرتها، والإفراج عن الصحافيين المختطفين منذ سنوات.

وكانت أسرة الصحافية المحتجزة لدى الأجهزة الأمنية بصنعاء، قد ناشدت قيادات حوثية، من بينها عبدالكريم الحوثي، بتوجيه الجهات الأمنية التابعة لهم بعدم تعريض الصحافية للتعذيب أو الإهانة، والسماح بزيارتها للاطمئنان عليها، وتبديد المخاوف من تعرضها للتعذيب في مكان احتجازها.

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