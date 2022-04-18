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غروندبرغ والعليمي يشددان من الرياض على أهمية الهدنة باليمن

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المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ (أرشيفية - فرانس برس)
اليمن والحوثي

غروندبرغ والعليمي يشددان من الرياض على أهمية الهدنة باليمن

قوات الجيش اليمني أكدت استمرار ميليشيا الحوثي الإيرانية في خرق الهدنة الأممية

دبي - العربية.نت

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التقى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في الرياض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.

وأشار مكتب المبعوث الأممي في تغريدة له على تويتر إلى أن غروندبرغ ناقش مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تنفيذ اتفاق الهدنة، كما اتفقا على أهمية البناء على الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال التفاوض.

وكان المبعوث الأممي، أكد خلال لقائه وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك السبت أن ثبات الهدنة وضمان أن تصبح نقطة تحول نحو السلام يتطلب التزاماً مستمراً من الأطراف ودعما واسعا من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي.

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وجدد استمراره في الانخراط مع الجميع لتثبيت الهدنة الحالية والعمل على استدامتها وعقد المزيد من المشاورات لبحث سبل الوصول إلى حل مستدام في اليمن.

وبدوره، حذر بن مبارك، من مخاطر خروقات الميليشيات الحوثية للهدنة وحرص الحكومة على تثبيتها كنافذة للأمل بالسلام.

وكانت قوات الجيش اليمني، أكدت استمرار ميليشيا الحوثي الإيرانية في خرق الهدنة الأممية، وانتقدت محاولة المبعوث الأممي إلى اليمن غض الطرف إزاء خروقات الميليشيا الحوثية الصارخة منذ إعلان الهدنة.

وطالب مصدر عسكري، مجلس القيادة الرئاسي اليمني، باتخاذ موقف حاسم إزاء الانتهازية الحوثية.. وقال إن ميليشيا الحوثي "أثبتت خلال الأسبوعين الماضيين عدم رغبتها في السلام وأنها تستعد للحرب".

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