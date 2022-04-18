وفاة شاب يمني تحت التعذيب بسجون الحوثي.. وأسرته ترفض استلام الجثة

رفضت أسرة يمنية من محافظة حجة شمال غربي البلاد، استلام جثة ابنها العشريني بعد أن لقي حتفه تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي، بعد 3 أشهر من اختطافه.

وأكدت مصادر إعلامية أن الشاب رامي محمد غازي (24 عاما) والذي ينتمي إلى قرية "الشجعة" في مديرية "المحابشة"، توفي الثلاثاء الماضي، متأثرا بالتعذيب في سجن الأمن الوقائي التابع لميليشيا الحوثي في محافظة حجة بعد ثلاثة أشهر من اختطافه، ومنع أسرته من زيارته.

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وأوضحت أن أسرة الضحية رفضت استلام جثة ابنها عند مشاهدتها جثمانه وعليه آثار تعذيب، ما دفعها لرفض استلام الجثة، التي أودعتها الميليشيا ثلاجة مستشفى الجمهوري في مدينة حجة. وتطالب الأسرة بالتحقيق في واقعة وفاة نجلها، الذي قُضي عليه في سجون الميليشيا، وسط عدم تجاوب من قبل الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر حوثية في مديرية "المحابشة" بقيادة المشرف الأمني للحوثيين، قد اختطفت الشاب "رامي" من أحد أسواق المديرية مطلع شهر يناير الماضي واحتجزته لأيام في سجونها، قبل أن تنقله إلى سجن الأمن الوقائي في مدينة حجة، حيث تعرض للتعذيب الوحشي حتى فارق الحياة.

وحملت أسرة الشاب المجني عليه، مسؤول الأمن الوقائي التابع للميليشيا بمحافظة حجة، أبومالك الرازحي، مسؤولية وفاة ابنها، مطالبة بمحاسبة المتورطين في الجريمة.

وكان تحالف حقوقي يمني، كشف أن أكثر من 1600 مختطف يتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية داخل سجون ميليشيا الحوثي خلال الأعوام الستة الماضية.

ووثّق "التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان"، تعرض 1635 مختطفاً للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي بينهم 109 أطفال و33 امرأة و78 مسناً، موزعين على 17 محافظة يمنية، ما أسفر عن إصابة بعضهم بشلل كلي أو نصفي، والبعض الآخر بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي تعتقل الآلاف من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء وفي المحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم وأماكن أعمالهم.

وكشفت إحصائية حكومية، في وقت سابق، عن مقتل نحو 300 مختطف ومخفي قسراً تحت التعذيب في سجون الحوثي منذ سبع سنوات.

وتشهد سجون ميليشيا الحوثي عمليات تعذيب مروعة بحق المختطفين في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وتوفي العديد من المختطفين جراء عمليات التعذيب، وفقاً لتقارير حقوقية محلية ودولية عدة.