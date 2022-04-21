بلينكن يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعم الهدنة والإصلاح الحكومي
بلينكن: "ناقشنا الحفاظ على الزخم الإيجابي في اليمن، بما في ذلك دعم الهدنة لمدة شهرين والإصلاحات الحكومية الشاملة".
بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي دعم الهدنة وإجراء إصلاحات حكومية شاملة في البلاد.
وكتب بلينكن عبر تويتر: "هنأت رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور العليمي على منصبه الجديد وناقشنا الحفاظ على الزخم الإيجابي في اليمن، بما في ذلك دعم الهدنة لمدة شهرين والإصلاحات الحكومية الشاملة".
وحسب بيان أميركي، رحب وزير الخارجية الأميركي في اتصاله مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني "بالاجتماع المشترك مع الحكومة ومجلسي النواب والشورى في عدن".
بلينكن شدد في اتصاله مع العليمي على أهمية وجود "حكومة فعالة باليمن تتسم بالشفافية لتعزيز جهود إنهاء الصراع وحماية حقوق الإنسان"، بحسب البيان.
وأكد بلينكن على أهمية فتح الطرق المؤدية إلى تعز وغيرها من مناطق اليمن.
-
برلمان بريطانيا يقرر إحالة جونسون للتحقيق بتهمة التضليللجنة الامتيازات البرلمانية ستحقق فيما إذا كان رئيس الوزراء قد ضلل البرلمان عن عمد، وهي جريمة تستوجب تاريخياً الاستقالة إذا ثبتت العرب والعالم
-
روسيا تمنع 29 أميركياً بينهم هاريس وزوكربيرغ من دخول أراضيهاشمل الحظر أيضاً نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس والمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جون كيربي أميركا
-
تدخل غير اعتيادي.. قادة 3 دول يحثون الفرنسيين على دعم ماكرونجاء ذلك في مقالة مشتركة للمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسي الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا والإسباني بدرو سانشيز نشرتها صحيفة "لوموند" اليومية الفرنسية العرب والعالم