بلينكن يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعم الهدنة والإصلاح الحكومي

بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي دعم الهدنة وإجراء إصلاحات حكومية شاملة في البلاد.

وكتب بلينكن عبر تويتر: "هنأت رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور العليمي على منصبه الجديد وناقشنا الحفاظ على الزخم الإيجابي في اليمن، بما في ذلك دعم الهدنة لمدة شهرين والإصلاحات الحكومية الشاملة".

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وحسب بيان أميركي، رحب وزير الخارجية الأميركي في اتصاله مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني "بالاجتماع المشترك مع الحكومة ومجلسي النواب والشورى في عدن".

بلينكن شدد في اتصاله مع العليمي على أهمية وجود "حكومة فعالة باليمن تتسم بالشفافية لتعزيز جهود إنهاء الصراع وحماية حقوق الإنسان"، بحسب البيان.

وأكد بلينكن على أهمية فتح الطرق المؤدية إلى تعز وغيرها من مناطق اليمن.