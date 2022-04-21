شاهد.. إسقاط مفخخة حوثية وخروقات متصاعدة للهدنة الأممية

أعلنت قوات الجيش اليمني، فجر الخميس، إسقاط طائرة حوثية مسيرة مفخخة، في محور رازح غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيا أقصى شمال البلاد، وذلك ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة تحمل متفجرات (مفخخة) تابعة لميليشيا الحوثي.

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وأوضح أن إسقاط الطائرة الحوثية، جرى أثناء ما كانت تحلق باتجاه مواقع عسكرية في محور رازح غرب صعدة.

في السياق، رصدت قوات الجيش اليمني، ارتكاب ميليشيا الحوثي 80 خرقاً للهدنة الأممية، الثلاثاء، في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.

وذكر بيان وزعه الإعلام العسكري للجيش اليمني، مساء الأربعاء، أن الخروقات توزّعت بين 35 خرقاً في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمأرب، و24 خرقًا في جبهات محور تعز، و19 خرقًا في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و11 خرقًا غرب حجة، و7 خروقات جنوب وشرق حزم الجوف، وخرقان في جبهة الفاخر بالضالع، وخرقاً واحداً في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي صعدة.

وأشار إلى محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلحة تحت غطاء ناري كثيف باتجاه مواقع عسكرية في محور حيس جنوب الحديدة وفي جبهة المخدرة غرب مأرب، في أوقات متفرقة من يوم الثلاثاء، موضحا أنه تم إحباط جميع تلك المحاولات.

كما قتل أحد أفراد الجيش اليمني إثر استهداف ميليشيا الحوثي أحد مواقع القوات الحكومية في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مأرب.

وبحسب البيان، فقد استمرّت الميليشيا بإطلاق النار بسلاح المدفعية وبالعيارات المختلفة على مواقع قوات الجيش في عدة جبهات، وسط تحليق متواصل للطيران الاستطلاعي المسيّر.

كما واصلت الميليشيا الحوثية الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد وآليات إلى عدّة جبهات في مأرب وتعز والحديدة وإلى جبهات القتال شرق حزم الجوف.