مجلس النواب اليمني يمنح الثقة للحكومة

منح مجلس النواب اليمني، في جلسته المنعقده، الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، الثقة لحكومة الكفاءات السياسية المشكلة بموجب اتفاق الرياض في ديسمبر 2020م.

ومنذ تشكيل حكومة الكفاءات لم ينعقد البرلمان اليمني، وذلك لمناقشة برنامج الحكومة الذي بموجبه نالت الثقة، بعد عودة مجلس القيادة الرئاسي الجديد وسلطات الدولة إلى عدن عقب التوافق الوطني بناء على مخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية التي عقدت في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد صوت مجلس النواب بإجماع أعضاءه على منح الثقة للحكومة والموافقة على برنامجها.

وتمنى رئيس البرلمان اليمني للحكومة التوفيق والنجاح في مهامها وأن تكون في مستوى آمال وتطلعات الشعب اليمني ومحققه لأهدافه.

واقترح مجلس النواب على الحكومة تكييف برنامجها وفقا للمتغيرات التي حدثت بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وأولويات مهامه وأهدافه، وكذا استيعاب مخرجات المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت في الرياض خلال الفترة من ٢٩ مارس – ٧ ابريل ٢٠٢٢م.

ودعا رئيس البرلمان اليمني، رئيس وأعضاء الحكومة إلى التعامل بجدية في تحقيق هذا البرنامج والملاحظات الواردة عليه، مطالباً بتقارير متكاملة تقدم إلى المجلس في جلساته القادمة.

كما أكد على أن ترفع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة الاتصالات ووزارة الدفاع تقارير خلال ثلاثة أشهر إلى المجلس.

من جانبه عبر رئيس الحكومة معين عبدالملك عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس النواب على هذا العمل الوطني الكبير، والتزم رئيس الحكومة بتنفيذ كافة ما جاء في برنامج الحكومة ومقترحات المجلس، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل في ظروف استثنائية وتواجه تحديات وصعوبات متعددة و تعمل جاهدة على مواجهة وحل هذه الصعوبات والتحديات.

وأشار إلى أنه سيوافي المجلس كل ثلاثة أشهر بتقرير يوضح فيه ما أنجزته الحكومة والصعوبات الماثلة أمامها.

ورفع البرلمان اليمني جلساته على أن يتم استئنافها بعد إجازة عيد الفطر المبارك.