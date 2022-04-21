أول رحلة من مطار صنعاء الأحد.. ونشطاء يحذرون من "التذاكر السوداء"

استبشر نشطاء يمنيون بإعلان الخطوط الجوية اليمنية عن تشغيل أول رحلة تجارية إلى مطار صنعاء الدولي يوم الأحد المقبل، معتبرين بأنها خطوة متوثبة نحو السلام، وفاتحة خير لليمن أرضاً وإنساناً.

وطالبوا في إفادات عبر "العربية.نت" بضرورة فتح الطرق المغلقة والمنافذ المحاصرة لتسهيل رحلات التنقل البري بين المحافظات والمدن بدون تهديات أو مخاطر، وإطلاق سراح كل الأسرى لكل الأطراف بدون استثناء.

مادة اعلانية

بشرى سارة تخفف معاناة اليمنيين

وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية، مساء أمس الأربعاء، تسيير رحلة أسبوعياً من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، وذلك ضمن شروط الهدنة المؤقتة التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن مطلع الشهر الجاري.













ونقلت اليمنية عبر صفحتها في فيسبوك بشرى سارة إلى جميع المسافرين، مشيدة بـ"اتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة بهدف تخفيف معاناة الشعب اليمني".

تساؤلات تحذر سماسرة الأزمات من فتح مؤقت وتذاكر سوداء

إلى ذلك، تداول آلاف اليمنيين التهنئات والأمنيات باستمرار الهدنة وفك الحصار عن حرب دامية أكملت عامها الثامن. وفيما عبر البعض قائلين "لقد هرمنا حتى سمعنا هذا الخبر السار"، تساءل أخرون إلى متى سيستمر المطار تسيير الرحلات أم إنه مجرد فتح مؤقتً، وهل الحجز مفتوح للطلاب العالقين في الخارج، وهل سيكون هناك طيران داخلي من صنعاء إلى عدن والعكس، معربين عن خشيتهم أن تصبح التذاكر سوقاً سوداء يحكمها احتكار تجار المآسي وسماسرة الأزمات كما هو الحال في انعدام الغاز والديزل والمواد الغذائية.

رحلات طارئة لمرضى يعانون وجرحى حروب محاصرون

وقال إبراهيم عابد متحدثا ل "العربية.نت" إن أغلب المسافرين مرضى يعانون وجرحى حروب محاصرون، ويحتاجون بشكل عاجل لعمليات طارئة، سيتجه معظمهم إلى الأردن والقاهرة، ويتكبدون تكاليف باهضة للعلاج. وأضاف عادل اليريمي:" ننتظر تحركات أخرى عاجلة لصرف مرتبات الموظفين الموقوفة منذ أكثر من 5 سنوات".

بدوره اعتبر د. حمود العودي أن إعلان "الخطوط اليمنية" يمثل خطوة مهمة جديرة بالبناء عليها لفتح طرقات تعز لتخفيف من معاناة أهلها، وطريق دمت الضالع والراهدة، مشيراً الى أن فتح طرق تعز لا يقل أهمية عن استئناف الحركة من وإلى مطار صنعاء المغلق من قرابة 5 أعوام، فقد باتت الأطراف اليمنية تدرك جيداً أن المصالحة الشاملة وجبر الضرر واستعاضة القرار السيادي للبلد وفق الثوابت والمشتركات الوطنية هو المخرج الحقيقي للأزمة وإنهاء الحرب.

جوازات صنعاء مقبولة ..والأولوية لهذه الفئة

وكشفت مصادر ملاحية، بأن الجوازات الصادرة من العاصمة صنعاء مقبولة، خلال الرحلات الجوية المرتقبة من وإلى مطار صنعاء الدولي. فيما أفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور مازن غانم أن الخطوط الجوية اليمنية ستبدأ إجراء الحجوزات الخاصة بتلك الرحلة وستكون الأولوية للمرضى.

هدنة لشهرين ورحلتين أسبوعيتين

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن هدنة لمدة شهرين، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية، والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وتشغيل رحلتين أسبوعيتين عبر مطار صنعاء، وفتح عدد من المنافذ في بعض المناطق بما فيها تعز.