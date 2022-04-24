الجيش اليمني يرصد 94 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في يوم

أعلن الجيش اليمني، رصد قواته لنحو 94 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيا الحوثي، أمس الجمعة، في عدد من جبهات القتال.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان صحافي، مساء السبت، إن “قواته رصدت 31 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و24 في جبهات القتال غرب حجة، و19 جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و16 خرقاً في محور تعز، و3 خروقات في جبهتي ثرة وحلحل لودر بمحور أبين، وخرقاً واحداً في جبهة الملاحيظ جنوب غرب صعدة”.

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ولفت البيان، إلى “إصابة اثنان من قوات الجيش اليمني نتيجة استهداف الحوثيين لمواقع الجيش في الجبهة الجنوبية لمدينة مأرب بطائرة مسيّرة مفخخة”.

وأكدت قوات الجيش إحباطها لمحاولات تسلل حوثية أخرى صوب مواقع عسكرية في أطراف شمير ومقبنة غرب تعز، وجنوب شرق حيران بمحافظة حجة.

كما استهدف الحوثيون بصاروخين (كاتيوشا) موقعاً عسكرياً في جبهة الأعيرف جنوب مأرب، وعلى خطوط التماس بأطراف مقبنة وشمير غرب تعز، وفق البيان.

وأضاف البيان، "كما أطلقت الميليشيا النار على النازحين في وادي الحناية غرب تعز بأسلحة رشاشة عيار 12.7، وتعمّدت استهدفت أعيان مدنية شرق حيس بمعدلات البيكا".

ورصدت قوات الجيش اليمني، كذلك، استمرار ميليشيا الحوثي في نقل تعزيزات وبناء تحصينات، وكذا تحليق مكثّف للطيران الاستطلاعي المسيّر في مختلف الجبهات.