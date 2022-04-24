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اليمن.. قيادي حوثي يقتل والدته وشقيقه ويجرح اثنين آخرين

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إطلاق نار جريمة قتل تعبيرية
تعبيرية
اليمن والحوثي

اليمن.. قيادي حوثي يقتل والدته وشقيقه ويجرح اثنين آخرين

بعد خلاف نشب بين الشقيقين حول مكان معيشة والدتهم

العربية. نت - أوسان سالم 

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أقدم قيادي حوثي في محافظة عمران، شمالي اليمن، على قتل والدته وشقيقه وجرح شخصين آخرين بعد خلاف نشب بين الشقيقين حول مكان معيشة والدتهم.

وأكدت مصادر محلية في مديرية مسور التابعة لمحافظة عمران أن خالد العنصور المعين من قبل ميليشيا الحوثي مديرا لمديرية "السود" أقدم مساء السبت على قتل والدته وشقيقه محمد علي العنصور وجرح شخصين آخرين أحدهما سائق السيارة والذي لا تزال حالتهما خطيرة .

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وأفادت، إن المدعو العنصور قام بارتكاب هذه الجريمة في منطقة "بيت عذاقة" بمديرية مسور بعد خلاف نشب بينه وبين شقيقه بمكان مكوث والدتهم في خواتيم رمضان، بحسب ما نقله موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي.

وأضافت المصادر أن شقيقه قرر أخذ والدته حسب رغبتها لتعيش معه في منزله بمدينة عمران ولكن شقيقه الجاني لحق بهم إلى منتصف الطريق وباشرهم ومن معهم في نفس السيارة بالرصاص فقتل والدته وشقيقه وأصاب شخصان آخران.

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