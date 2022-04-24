.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سفير بريطانيا باليمن: نشكر السعودية وعمان على دورهما لتحرير سيمونز

  • الخط
المواطن البريطاني لوك سيمونز

سفير بريطانيا باليمن: نشكر السعودية وعمان على دورهما لتحرير سيمونز

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عبر السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، اليوم الأحد، عن سعادته لإطلاق سراح بريطاني احتجزه الحوثي في أبريل لعام 2017، موجها شكره للدور السعودي والعماني في ذلك.

وكتب عبر حسابه في "تويتر"، "سعيد للغاية أنه بعد 5 سنوات من اعتقاله بشكل غير قانوني، تم إطلاق سراح لوك سيمونز أخيرا وسيتم جمع شمله مع عائلته".

كما أضاف "شكراً جزيلاً لشركائنا السعوديين والعمانيين على دعمهم الحاسم في تأمين إطلاق سراح لوك".

وكانت وزيرة خارجية بريطانيا، أشادت في وقت سابق اليوم، بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في تأمين الإفراج عن المواطن البريطاني.

كذلك، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، عبر حسابه في تويتر، إن جهود السعودية وعمان ساهمت في لم شمل المواطن سيمونز وعائلته.

واحتجزت ميليشيا الحوثي لوك سيمونز في العاصمة صنعاء، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا (على الرغم من أنه لم توجه إليه أي تهمة رسمية أمام القضاء على الإطلاق)، وهو ادعاء تنفيه عائلته بشدة.

وقالت عائلته إن ذراع سايمونز 29 عاماً كُسرت خلال أحد الاستجوابات في محاولة لإجباره على الاعتراف، مشيرة إلى أن صحته الجسدية والعقلية تدهورت في حبسه الانفرادي.

14 من الرعايا الأجانب

يشار إلى أن وزارة الخارجية العمانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن السلطنة ساعدت في الإفراج عن 14 من الرعايا الأجانب الذين كانوا محتجزين لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء ونقلهم إلى مسقط.

وأضافت الوزارة في بيان أن "السلطنة نسقت مع الجهات المعنية في صنعاء للإفراج عن الرعايا البريطانيين والإندونيسيين والهنود والفلبينيين في اليمن، وبعد التواصل مع السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة".

كما أضافت الوزارة أنه تم اليوم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التفاصيل الكاملة لمأساة زورق الموت التي هزت الشارع اللبناني التفاصيل الكاملة لمأساة زورق الموت التي هزت الشارع اللبناني
اكتشف المزيد