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اليمن.. مسلحون يفجرون خطاً للغاز في شبوة

  • الخط
من انفجار شبوة (رويترز)

اليمن.. مسلحون يفجرون خطاً للغاز في شبوة

الشبكة في المحافظة تتعرض باستمرار لسلسلة تفجيرات وأعمال تخريب

دبي - العربية.نت

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فجر مسلحون مجهولون خطا للغاز المسال الطبيعي بمنطقة النشيمة الصحراوية بمحافظة شبوة في جنوب شرق اليمن، مساء الأحد.

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في التفاصيل، أفادت مصادر محلية بأن عملية التفجير استهدفت أنبوب الغاز الممتد من حقول شركة صافر بمحافظة مأرب إلى ميناء بلحاف للتصدير على ساحل محافظة شبوة.

انفجار هائل

وأكدت أن الانفجار الهائل الذي وقع في منطقة الحدود الإدارية بين مديريتي ميفعة ورضوم بشبوة، تسبب في اندلاع النيران وتصاعد ألسنة اللهب التي شوهدت على بعد عدة كيلومترات على الرغم من أن خط الأنابيب خارج الخدمة منذ سنوات.

كما أوضحت أن العمل التخريبي استهدف خط النفط التابع لشركة "صافر" للغاز المسال في الكيلو 8 في منطقة 256 الواصل من منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب إلى ميناء بلحاف في المحافظة الواقعة جنوب البلاد.

من الانفجار في شبوة
من الانفجار في شبوة

لا بيان رسمياً حتى الآن

يذكر أن شبكة أنابيب النفط والغاز المسال في محافظة شبوة تتعرض باستمرار لسلسلة تفجيرات وأعمال تخريب تتسبب في إلحاق خسائر كبيرة، وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة "رويترز".

في حين لم يصدر عن السلطات المحلية في المحافظة أو شركة "صافر" للغاز المسال أي بيان بشأن الحادث، كما لم تتبن أي جهة مسؤوليته.

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