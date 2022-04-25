ميليشيا الحوثي تعتقل متطوعين لإصلاح طريق في لحج

في سابقة، أقدمت ميليشيا الحوثي على اعتقال عدد من اليمنيين في محافظة لحج بتهمة صيانة الطريق. وقالت مصادر محلية إن الميليشيات اعتقلت عدداً من العاملين في مشروع صيانة طريق ظمران في مديرية القبيطة بلحج وأودعتهم سجن مدينة الصالح شمال مدينة تعز.

كما أضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي وافقت على إطلاق سراح العاملين بشرط كتابة التزام خطي بعدم العمل في صيانة الطريق، بعد وساطة مسؤول في المشروع قبل أن تقوم باعتقاله هو أيضا.

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يربط عدن بتعز

ويعد طريق ظمران-القبيطة طريقا حيويا يربط بين تعز وعدن وتزايدت فيه الحوادث مؤخرا جراء الازدحام الشديد للشاحنات في الطريق الضيق بعد إغلاق ميليشيا الحوثي للطرقات الرئيسية.

تفصيلا، نقلت وكالة "خبر" المحلية عن مصدر يمني قوله إن عناصر الحوثي أقدموا على اختطاف كل من سامي محفوظ، وأسامة راشد واقتيادهما إلى سجن الصالح بمدينة تعز دون أسباب تذكر.

وأضاف المصدر أن المعتقلين كانا يجمعان التبرعات من ملاك السيارات والشاحنات بسندات خاصة بمبادرة مجتمعية تابعة للسكان وذلك بهدف صيانة وترميم الطريق في نقيل ظمران المتهالك الرابط بين تعز ولحج والذي تسبب في سقوط عشرات الضحايا جراء الحوادث المتكررة خلال العامين الماضيين.

"جباية حوثية"

ووفقا للمصدر فإن الميليشيا تسعى لفرض جباية غير قانونية ونسبة مالية معينة من كل سند في المبادرة المجتمعية لإصلاح الطريق بنقيل ظمران بمديرية القبيطة.

فيما اتهم الأهالي ميليشيا الحوثي، بتجاهل معاناة السائقين والمسافرين وعدم تحملها مسؤولياتها وواجباتها في منع تعرض حياة المسافرين للخطر وعدم صيانة الطريق الهام وتعمد اعتقال المحصلين بهدف إيقاف أعمال صيانة الطريق التي تمر منها عشرات المركبات والشاحنات بشكل يومي.