اليمن.. مقتل شقيقين برصاص قناصة الحوثي في الضالع  

قتل مواطنان شقيقان، الثلاثاء، برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الإيرانية شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن "قناصة الميليشيا الحوثية استهدفت اثنين أشقاء في قرية الخرازة بمديرية قعطبة، ما أدى إلى مقتلهما على الفور".

مادة اعلانية

ووفق المصادر، فإن الشقيقان اللذين قتلتهما الميليشيا ، هما "يحيى علي الزهري (40 عامًا) وسليمان علي الزهري (35 عامًا)".

وجاءت هذه الجريمة، في ظل الهدنة الأممية التي بدأت مطلع الشهر الجاري، حيث ترتكب الميليشيات الحوثية عشرات الخروقات بشكل يومي في مختلف مناطق البلاد.

والإثنين، خطفت ألغام ميليشيات الحوثي، روحي طفلة وامرأة أخرى بانفجارين منفصلين في محافظتي تعز وصعدة.

و أفاد المرصد اليمني للألغام، أن لغم حوثي انفجر بامرأة وزوجها في مديرية مقبنة، غربي تعز، ما أدى إلى مقتل الزوجة على الفور.

وأكد ان زوجها ويدعى إبراهيم مهيوب، أصيب بجروح خطيرة، موضحا أن لغم الحوثيين انفجر بالزوجين في طريق فرعي، وذلك أثناء عودهما من مزرعة لهما بمنطقة "الطفيلي" في مقبنة بالجهة الغربية من محافظة تعز.

وفي حادثة أخرى، قتلت طفلة في انفجار لغم كانت قد زرعته مليشيات الحوثي في وقت سابق في بلدة "غافرة" في مديرية الظاهرة في محافظة صعدة، أقصى شمال اليمن.

ورغم سريان هدنة الأمم المتحدة الإنسانية التي دخلت أسبوعها الرابع في اليمن إلا أن ألغام ميليشيات الحوثي بما فيها الألغام الأرضية المضادة للأفراد التي يرقى استخدامها إلى جرائم الحرب، استمرت في حصد أرواح اليمنيين.