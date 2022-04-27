مبعوث أميركا لليمن: المجلس الرئاسي يمثل الشعب اليمني
ليندركينغ يؤكد للعربية على أهمية الهدنة باليمن وأن المجلس الرئاسي يمثل الشعب
صرح المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ بأن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يقدم نهجا أكثرَ تمثيلا للشعب اليمني.
المبعوث الأميركي إلى #اليمن لــ #العربية: #الحوثي نفذ أكثر من 400 هجوم عابر للحدود pic.twitter.com/VaZHQ6MtOf— العربية (@AlArabiya) April 26, 2022
وفي مقابلة خاصة مع العربية والحدث قال ليندركينغ : "أعتقد أن فرصة مجلس قيادة رئاسي جديد تقدم نهجا أكثر تمثيلا لليمن، فنحن نرى أن عددا من الأفراد الذين هم في تنافس محتدم مع بعضهم البعض اجتمعوا لإظهار الوحدة."
وأردف " أعتقد أن قدرة المجلس على تقديم الخدمات وتمثيله للشعب اليمني سيكون اختبار حاسما. إلى الآن يبدو الأمر واعدا للغاية بالنسبة لنا، وعندما تربط هذا التطور بحقيقة أن هناك هدنة في اليمن منذ الثاني من أبريل أعتقد أن هذه لحظة مهمة حقًا لليمن".
وأضاف ليندركينغ أن ميليشيات الحوثي نفذت حوالي أربعِمئةِ هجوم عبر الحدود في العام الماضي، مشددا على أهمية الهدنة.
وأفصح في هذا الشأن قائلا "أعتقد أن حقيقة أن هذه الهدنة جاءت في ظل ظروف صعبة للغاية، فهناك الكثير من القتال. ولا أحد يعرف ذلك أكثر من الشعب اليمني، لكن هناك أيضا 400 هجوم عبر الحدود ضد السعودية والإمارات العام الماضي."
وتابع المبعوث الأميركي إلى اليمن "أعتقد أن الأطراف لم تقنع العالم بوجود حل سياسي للصراع. إن الأطراف اتخذت قرارات صعبة، ولم يحصل أحد على ما يريد، كان على الجميع تقديم تنازلات. وعن أصدوا تصريحات علنية لدعم الهدنة، وأعلنوا تأييد عناصر الهدنة. وهذا كله مهم جدا، الآن على هذه الأطراف الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها، الأهم للشعب اليمني ، ولكن أيضا للمجتمع الدولي".
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