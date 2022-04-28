المبعوث الأممي لليمن: كافة الأطراف أكدت التزامها بالهدنة

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أن كافة الأطراف أكدت التزامها بالهدنة.

وقال حساب مكتب المبعوث الأممي على تويتر عن غروندبرغ اليوم الخميس، إن جميع الأطراف أكدت الالتزام بالحفاظ على الهدنة، مضيفا أن الدفع متواصل من أجل إحراز تقدم حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.

المبعوث الأممي غروندبرغ: "أكد الأطراف التزامهم بالحفاظ على الهدنة. نحن نعمل بلا كلل لمساعدتهم في ايجاد حلول لاستئناف الرحلات من صنعاء. كما نواصل بالدفع من أجل إحراز تقدم حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى. — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) April 28, 2022

مادة اعلانية

كما أشار إلى أنه "دعا كافة الأطراف إلى العمل بشكل بناء وبحسن نية لإعطاء الأولوية لمصلحة المدنيين اليمنيين".

استئناف الرحلات من صنعاء

إلى ذلك، شدد على أن فريقه يعمل بجد للمساعدة في إيجاد حلول لاستئناف الرحلات من صنعاء، وهو أحد البنود التي نص عليها اتفاق الهدنة الذي أعلن في مطلع شهر رمضان.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت أمس الأربعاء، أنها قدمت عدة خيارات لتسهيل حصول المواطنين في المناطق غير المحررة، على جوازات سفر رسمية، والبدء بتنظيم رحلات مطار صنعاء الدولي، لكن ميليشيا الحوثي واجهت تلك الإجراءات بالتعنت والرفض.

أتى ذلك، ذلك بعدما تعثرت أول رحلة تجارية عبر المطار كانت مقررة الأحد الماضي إلى الأردن، ضمن اتفاقية الهدنة الأممية، حيث حملت الحكومة الحوثيين، المسؤولية عن تعذر تشغيل الرحلة لعدم التزامهم بالتفاهمات المتفق عليها برعاية المبعوث الأممي.

هدنة الشهرين

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في الأول من إبريل الجاري، عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين بدأت في اليوم التالي، ووقف شامل للعمليات العسكرية في اليمن، إلى جانب فتح مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفاً، فضلاً عن الموافقة على دخول سفن تحمل وقوداً إلى ميناء الحديدة.

وأتى الإعلان عن تلك الهدنة في حينه تزامناً مع مشاورات الرياض التي أعلن فيها عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن في السابع من إبريل الجاري، ليتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية، حيث يترأس المجلس رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء.