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بآلة حادة.. امرأة تطعن أشهر أطباء القلب في تعز

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جريمة قتل تعبيرية
تعبيرية

بآلة حادة.. امرأة تطعن أشهر أطباء القلب في تعز

سددت عدة طعنات على جسده

العربية. نت - أوسان سالم 

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سددت امرأة عدة طعنات بآلة حادة على جسد أحد أشهر أطباء القلب، مساء الأربعاء، وسط مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقال مصدر أمني، إن امرأة باشرت الدكتور سلطان الدبعي، وهو أخصائي قلب، بعدة طعنات، مستخدمة آلة حادة، أثناء فتح باب سيارته وقبل الصعود لقيادتها بالقرب من جامع الهندي في مديرية القاهرة، بمدينة تعز.

وأوضح المصدر، أن الطبيب الدبعي أصيب بحوالي طعنتين إلى ثلاث في رقبته، سقط على إثرها أرضا، وجرى إسعافه إلى مستشفى الصفوة من قبل المارة، بحسب ما نقله موقع صحيفة "الشارع" اليمنية.

وذكر ، أن الطبيب الدبعي أُدخل غرفة العمليات وحالته الصحية حرجة.

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وأفاد المصدر، أن عددا من المواطنين المتواجدين في مكان الحادثة أمسكوا بالمتهمة وسلموها للجهات الأمنية. وهي حاليا محتجزة في إدارة البحث الجنائي.

وحول ملابسات الجريمة قال مصدر محلي، أن المتهمة وأثناء تسديدها الطعنات كانت تطلق الاتهامات للدكتور الدبعي بقتل والدتها بعد إجراء عملية جراحية لها، وفارقت على إثرها الحياة. إلا أن مصدرا مقربا من الدكتور الدبعي أكد أن آخر عملية قلب أجراها الطبيب المجني عليه كانت منذ مدة بعيدة، واصفا الحادثة بعملية اغتيال مدبرة، على حد قوله.

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