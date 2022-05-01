وزير الدفاع اليمني يؤكد على تطوير أداء هيئة الاستخبارات والاستطلاع

ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً لهيئة الاستخبارات والاستطلاع بوزارة الدفاع والدوائر التابعة لها في العاصمة المؤقتة عدن.

واستمع وزير الدفاع من رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، إلى شرح حول سير العمل في ظل التطورات الجارية.

مادة اعلانية

وحث وزير الدفاع، القادة على "مضاعفة الجهود لتطوير الأداء وفق خطط تواكب التطورات والتكنولوجيا الحديثة والظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن"، ناقلاً لهم تحايا رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومشدداً على ضرورة العمل الدؤوب "لرفع كفاءة أجهزة الامن والمخابرات وتأهيل وتدريب منتسبيها والعناصر المتعاونة معها".

وقال الفريق المقدشي: "إن المرحلة تتطلب أن يقوم جهاز الاستخبارات بالمهام الموكلة إليه بكل اقتدار وكفاءة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية والأمنية لتبادل المعلومات والخبرات من أجل حماية الأمن القومي وافشال المؤامرات وردع الأعداء وفضح مخططاتهم".

وأضاف وزير الدفاع "أن جهاز الاستخبارات له دور كبير في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ويمثل الركن الأساس الذي تتكئ عليه المؤسسة العسكرية للحفاظ على تماسكها ووحدتها"، موضحا أن "معركة المعلومة والأمن لا تقل أهمية عن المعركة الميدانية، فالمعركة القتالية والقرارات العملياتية تعتمد بدرجة أساسية على تقديرات الاستخبارات والاستطلاع"، ومؤكدا أن "القرارات العملياتية تعتمد على نجاح الجهاز الاستخباراتي في رصد وتعقب تحركات العدو واختراق صفوفه وتحصيناته".

وأوضح الفريق المقدشي أن "قيادة وزارة الدفاع تعمل على تطوير التعاون والشراكة مع الأشقاء والأصدقاء في المجال الأمني والتبادل المعلوماتي"، منوهاً "بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات الداعمة لليمن وقيادته وقواته المسلحة".