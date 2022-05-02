القيادة اليمنية: جاهزون لخيارات أخرى إن لم يختر الحوثي السلام

حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي من أن ميليشيات الحوثي إذا لم تجنح للسلام فإن كل الخيارات مفتوحة للتعامل معها.

وقال عيدروس الزبيدي، في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث": "إن لم يجنح الحوثي للسلام فنحن جاهزون للخيارات الأخرى".

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من جانبه، قال عضو مجلس قيادة الرئاسة اليمني طارق صالح إن المجلس يمد يده للسلام الشامل لحقن دماء اليمنيين.

وشدد في تصريحات خاصة بقناتي "العربية" و"الحدث" على ضرورة تأمين البلاد والمنطقة من الخطر الإيراني.

كما اعتبر طارق صالح أن "اجتماع قيادات الدولة في عدن حدث تاريخي"، مضيفاً: "نحن مجلس سلام وسنعمل على إعادة الوطن والدولة".

في سياق متصل، قال عضو مجلس القيادة اليمني، عبد الله العليمي، إن اجتماع قيادات الدولة في عدن، هو رسالةٌ إيجابية تؤكد التحول الحقيقي ووحدةَ الصف.

من جهته، قال رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، لـ"العربية" و"الحدث"، إن مجلس النواب سيُصدر تعديلاتٍ قانونية تتطلبها المرحلة القادمة.

وأكد البركاني أن اليمن يحتاج إلى إصلاحاتٍ مفصلية في عدة قطاعات.