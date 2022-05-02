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القيادة اليمنية: جاهزون لخيارات أخرى إن لم يختر الحوثي السلام

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اليمن والحوثي

القيادة اليمنية: جاهزون لخيارات أخرى إن لم يختر الحوثي السلام

رئيس البرلمان اليمني لـ"العربية": نحتاج إلى إصلاحات مفصلية في عدة قطاعات وسنصدر تشريعات تتطلبها المرحلة الجديدة

العربية.نت

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حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي من أن ميليشيات الحوثي إذا لم تجنح للسلام فإن كل الخيارات مفتوحة للتعامل معها.

وقال عيدروس الزبيدي، في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث": "إن لم يجنح الحوثي للسلام فنحن جاهزون للخيارات الأخرى".

مقاتلون حوثيون في صنعاء في ديسمبر الماضي
مقاتلون حوثيون في صنعاء في ديسمبر الماضي

من جانبه، قال عضو مجلس قيادة الرئاسة اليمني طارق صالح إن المجلس يمد يده للسلام الشامل لحقن دماء اليمنيين.

وشدد في تصريحات خاصة بقناتي "العربية" و"الحدث" على ضرورة تأمين البلاد والمنطقة من الخطر الإيراني.

كما اعتبر طارق صالح أن "اجتماع قيادات الدولة في عدن حدث تاريخي"، مضيفاً: "نحن مجلس سلام وسنعمل على إعادة الوطن والدولة".

رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال جلسة للبرلمان اليمني في عدن في ابريل الماضي (أرشيفية)
رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال جلسة للبرلمان اليمني في عدن في ابريل الماضي (أرشيفية)
العليمي: متمسكون بالهدنة رغم خروقات الحوثي اليمن اليمن والحوثي العليمي: متمسكون بالهدنة رغم خروقات الحوثي

في سياق متصل، قال عضو مجلس القيادة اليمني، عبد الله العليمي، إن اجتماع قيادات الدولة في عدن، هو رسالةٌ إيجابية تؤكد التحول الحقيقي ووحدةَ الصف.

من جهته، قال رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، لـ"العربية" و"الحدث"، إن مجلس النواب سيُصدر تعديلاتٍ قانونية تتطلبها المرحلة القادمة.

وأكد البركاني أن اليمن يحتاج إلى إصلاحاتٍ مفصلية في عدة قطاعات.

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