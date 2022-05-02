مأرب..إصابة شخصين واحتراق 8 مخيمات للنازحين

اندلع حريق هائل في أحد مخيمات النازحين بمحافظة مأرب شمالي شرق اليمن، وهو الثاني خلال 24 ساعة.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، في بلاغ، إن حريقا نشب في مخيم "الخشيشات" للنازحين، نتج عنه إصابة نازحين اثنين، هما: فارس محمد جابر، ومحمد جابر ناجي، واحتراق خيام 4 أسر نازحة.

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وأوضح البلاغ أن الحريق نشب، الأحد، في إحدى الشبكيات واشتعلت النيران بشكل سريع، مما أدى إلى توسع الحريق وإتلاف كل الشبكيات والخيام وممتلكات الأسر الأربع بالكامل.

كما ناشد البلاغ، شركاء العمل الإنساني لتقديم المساعدات العاجلة لهذه الأسر المنكوبة.

والأحد، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، اندلاع حريق هائل في مخيم "جو النسيم" تسبب "باحتراق كلي لمأوى أربع من الأسر النازحة في المخيم".

ولم يتسبب الحريق بأي خسائر بشرية من ساكني المخيمات.

وذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أنه جرى تقديم إغاثة طارئة للأسر المتضررة، من خلال مأوى مكون من خيمتين، وسلة غذائية وثلاث بطانيات وفرش حصير وأدوات مطبخ لكل أسرة.

ومطلع إبريل الماضي، توفي سبعة نازحين إثر اندلاع حريق في مخيم "الشبواني" للنازحين شمال مدينة مأرب.

وبين حين وآخر، تندلع حرائق في مخيمات للنازحين وسقوط ضحايا.

وتحتضن محافظة مأرب نحو 60٪ من إجمالي عدد النازحين في اليمن البالغ عددهم أكثر من 4.2 مليون شخص.