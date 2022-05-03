.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المبعوث الأممي لليمن: ندعو للإفراج الفوري عن الصحافيين

  • الخط
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبيرغ
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبيرغ

المبعوث الأممي لليمن: ندعو للإفراج الفوري عن الصحافيين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافيين والإعلاميين المحتجزين في البلاد.

وأضاف في بيان نشره مكتبه على تويتر "أكرر دعواتي لجميع الأطراف لحماية حرية الصحافة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحافيين والإعلاميين المحتجزين وضمان بيئة مستقلة وآمنة ومواتية للعاملين في مجال الإعلام".

تعرضوا للتعذيب.. دعوات للإفراج عن 3 صحافيين بسجون الحوثي اليمن تعرضوا للتعذيب.. دعوات للإفراج عن 3 صحافيين بسجون الحوثي

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تفرض قيودا كبيرة على العمل الصحافي في المناطق التي تسيطر عليها، إذ اقتحمت وأغلقت عددا كبيرا من مقرّات وسائل الإعلام المعارضة لسياساتها في العاصمة صنعاء.

قيود حوثية على الإعلام

وبينها قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية، واحتجزت عددًا من الصحافيين العاملين فيها، فيما اضطر عدد كبير من الصحافيين المعارضين إلى الفرار من البلاد والعمل من الخارج لضمان أمنهم وسلامتهم.

وفي مارس الماضي، دعت نقابة الصحافيين اليمنيين إلى الإفراج عن 3 صحافيين في سجون الحوثي بالعاصمة صنعاء، مناشدة كافة المنظمات المعنية بحرية التعبير إلى مواصلة الجهود لإنهاء معاناتهم.

كما، أوضحت حينها في بيان أن ثلاثة صحافيين مختطفين لدى الميليشيا بصنعاء، يتعرضون للتعذيب الوحشي.

أحكام بالإعدام

يذكر أن محكمة تديرها ميليشيات الحوثي أصدرت في نيسان/أبريل 2020 حكماً بالإعدام على الصحافيين توفیق المنصوري وأكرم الولیدي وعبد الخالق عمران وحارث حمید بتهمة التعاون مع التحالف، بعد إخضاعهم لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، ومحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة.

كذلك، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير صدر في أبريل الماضي، أن 51 مختطفاً بسجون الميليشيا لا يزالون يواجهون أحكاماً بالإعدام خارج القانون، منهم 4 صحافيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مع تفاقم الوضع الإنساني في ماريوبول.. هل تنجح جهود إنقاذ المدنيين؟ مع تفاقم الوضع الإنساني في ماريوبول.. هل تنجح جهود إنقاذ المدنيين؟
اكتشف المزيد