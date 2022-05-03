فاجعة في العيد.. وفاة يمنية بعد سقوطها من لعبة شاهقة

فقدت فتاة حياتها جراء سقوطها أول أيام العيد (أمس الاثنين)، من أعلى لعبة في إحدى حدائق مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.
وقالت مصادر إعلامية يمنية، إن فتاة في السادسة عشرة من عمرها تدعى آية الذبحاني، سقطت من أعلى لعبة "الساعة" في حديقة جاردن سيتي بعد وقت قصير من دورانها، لتفارق الحياة.
حزام الأمان لم يربط
كما أوضحت المصادر أن الموظف القائم على "لعبة الساعة" لم يقم بربط حزام الأمان للفتاة، ما أدى إلى سقوطها مع بدء تشغيل اللعبة.
وبحسب المصادر، فإن أسرة الفتاة الضحية حملت القائمين على الحديقة، المسؤولية الكاملة للحادثة التي حولت فرحة العيد إلى حزن كئيب.
واعتبر ناشطون يمنيون هذه الفاجعة بأنها نتيجة طبيعية للإهمال واللامبالاة بأرواح الناس، مؤكدين أن هذه ليست أول حادثة تحصل في ذات الحديقة التي تفتقد ألعابها ومرافقها لأبسط إجراءات الأمن والسلامة والحماية.
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