‏‏الجيش اليمني: جاهزون لمعركة فاصلة إذا لم يلتزم الحوثي بالهدنة

أكد رئيس هيئة الأركان العامة لدى الجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن، صغير حمود بن عزيز، أن القوات اليمنية المسلحة جاهزة لخوض ما سمّاها "المعركة الفاصلة" لتحقيق النصر، في حال عدم التزام ميليشيات الحوثيين بالهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة.

وقال خلال جولته التفقدية لقوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهات القتال، جنوب محافظة مأرب، أمس الاثنين، إن "الجميع مع القوات المسلحة في معركتها لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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كما أشاد رئيس هيئة الأركان العامة بالدعم الكبير والمساندة الفاعلة الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية للقوات المسلحة وللشعب اليمني في مختلف المجالات.

خروقات متواصلة

إلى ذلك، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور، رشاد العليمي، اتصالا هاتفيا برئيس هيئة الأركان العامة لدى الجيش اليمني، للاطلاع على تفاصيل الوضع الميداني في مسرح العمليات والخروقات المتواصلة لميليشيات الحوثيين للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، "في ظل الالتزام التام للقوات المسلحة بتوجيهات القيادة السياسية بوقف إطلاق النار"، بحسب ما نقله الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة.

وجدد رئيس هيئة الأركان العامة، تأكيده على أن جاهزية القوات المسلحة في أعلى مستوياتها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في الأول من أبريل الجاري موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين بدأت في اليوم التالي، ووقف شامل للعمليات العسكرية، إلى جانب فتح مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفاً، فضلاً عن الموافقة على دخول سفن تحمل وقوداً إلى ميناء الحديدة.

وأتى هذا الإعلان في حينه تزامناً مع مشاورات الرياض التي أعلن فيها تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، ليتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية.