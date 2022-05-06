ضجة على مواقع التواصل.. عريس يمني يتلقى تهديدات بسبب ظهوره مع عروسه

أثار احتفال عروسين بزفافهما بالزي التقليدي الشعبي المتوارث في مدينة تعز اليمنية، موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتباينت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الرفض والترحيب، إذ اعتبر البعض أنه تجديد للتراث القديم مع الالتزام بالعادات والتقاليد التي يحث عليها الدين الإسلامي، بينما رأى آخرون أن العروسين عبرا بطريقة خالفت المعتقدات وتقاليد بعض القبائل اليمنية التي تفرض على المرأة الحشمة الكاملة وإقامة مراسيم الزواج على نحو منفصل.



الحفل المشترك العروسان بالزي اليمني

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وقال العريس عقبة عباس في منشور له على فيسبوك، إنه "تلقى مئات الرسائل والتهديدات على نحو مخيف ومرعب، لكونه احتفل بطريقته وقناعته دون أذية أحد".

صور الاحتفال

وانتشرت العديد من الصور لاحتفال العروسين في مهرجان المنتزه الذي نظمه مكتب الثقافة بتعز، وسط حضور جماهيري كبير خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت العروس الشابة هديل نجيب ترتدي فستانا تقليدياً أخضر مع غطاء للرأس والوجه وعلى رأسها المشاقر "ريحان"، إلى جانب عريسها عقبة عباس، الذي يرتدي كوتاً، ومشدة على رأسه وثوبا وخنجر يمان.

وتعد محافظة تعز اليمنية من أكبر المحافظات التي تتميز بالتراث القديم، والموروث الثقافي، الذي عاصر حضارات ذات عمق ثقافي، كالدولة الرسولية (أسسها الملك المنصور، وامتدت من حضرموت جنوباً وحتى مكة شمالاً).

وتتفرد مدينة تعز عن غيرها من مدن اليمن، بالعديد من الملبوسات التراثية، والأزياء الفلكلورية ذات الامتداد التاريخي العريق، بعضها بدأ ينقرض بسبب اجتياح الجلباب الإسلامي، والملابس العصرية للسيدات، فيما حافظت بعض أرياف المحافظة على زيها التقليدي رغم التحول الحاصل.