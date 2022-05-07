المبعوث الأميركي إلى اليمن يدعو لاغتنام فرصة الهدنة إنسانياً

شدد المبعوث الأميركي لليمن، تيم ليندركينغ، على ضرورة اغتنام فرصة الهدنة للتغلب على مشاكل وصول المساعدات المستمرة وزيادة التمويل الإنساني.

وأوضح مكتب الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، عبر حسابه على تويتر أن المبعوث الأميركي تحدث إلى منظمات دولية غير حكومية للتعرف إلى تجاربها في اليمن، ومناقشة ما يلزم للحد من المعاناة في أنحاء اليمن.

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وأعلن مكتبُ المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ ترحيبَه بإفراج التحالف العربي عن أسرى حوثيين، وإطلاقِ الحوثيين والحكومةِ اليمنية سراح آخرين في وقت سابق، مشيرا إلى أن الأطراف اتفقت الشهر الماضي على عملية أخرى لتبادل الأسرى.

قبل ذلك، أكد تحالفُ دعم الشرعية انتهاءَ عملية إطلاق سراح ونقلِ 163 أسيرا حوثيا ضمن المبادرة الإنسانية السعودية، مؤكدا أن المبادرة جاءت من منطلقٍ إنساني لإنهاء ملف الأسرى ودعمِ جهود السلام.

كما قال بيان التحالف إنه يثمن جهودَ ودورَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنسيق إعادة الأسرى.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في الأول من أبريل الجاري، عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين بدأت في اليوم التالي، ووقف شامل للعمليات العسكرية في اليمن، إلى جانب فتح مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفاً، فضلاً عن الموافقة على دخول سفن تحمل وقوداً إلى ميناء الحديدة.

وأتى الإعلان عن تلك الهدنة في حينه تزامناً مع مشاورات الرياض التي أعلن فيها عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن في السابع من أبريل الجاري، ليتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية، حيث يترأس المجلس رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء.