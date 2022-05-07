بظل الهدنة.. ألغام حوثي تستمر بقتل وإصابة اليمنيين

انفجر لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي بمركبة مدنية في مديرية المخا غرب محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين.

وقال المرصد اليمني للألغام، اليوم السبت، إن عبدالرقيب محمد حداد (20 عاماً) وعبدالغني محمد القوبعي (25 عاماً) أصيبا نتيجة انفجار لغم للحوثيين أثناء مرورهما على متن مركبة مدنية بطريق فرعي في منطقة الرمة بمديرية المخا.

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يأتي ذلك بعد يوم واحد من مقتل المواطن محمد أحمد جربه (38 عاماً) بانفجار لغم أثناء رعيه للماشية في منطقة الزعفران بمديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة غرب البلاد.

وتُعد ميليشيا الحوثي الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب باليمن الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها، حتى الفردية منها المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

وفي وقت سابق، طالب المرصد اليمني للألغام المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالضغط على ميليشيا الحوثي لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المحافظات والمناطق التي كانت تحت سيطرتها، وذلك بالتزامن مع الهدنة الإنسانية في اليمن.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.

وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة قد قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي مؤخراً إن "استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولا سيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين".