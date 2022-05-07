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رغم الهدنة.. الجيش اليمني يسقط مسيرات حوثية في صعدة

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مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
أرشيفية
اليمن والحوثي

رغم الهدنة.. الجيش اليمني يسقط مسيرات حوثية في صعدة

أكد الجيش اليمني استمرار التزامه بـ"الوقف التام" لإطلاق النار رغم خروقات الحوثيين للهدنة الأممية

العربية. نت - أوسان سالم 

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أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، إسقاط طائرات هجومية مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، بعد اختراقها المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش في الملاحيط بمديرية الظاهر محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيا.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي، إن "وحدة الرصد والاستطلاع في اللواء الثالث عاصفة رصدت تحليق طائرات هجومية مسيرة حوثية فوق مواقع الجيش الوطني في جبال "كلح الكرس" وجبال "المدافن".

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وأضاف اللواء العجابي أن وحدة الرصد والاستطلاع أرسلت بلاغا فوريا لاختراق الطائرات المسيرة لتقوم وحدة الدفاع الجوي باستهدافها وقصفها.

وأكد أن "هذه الخروقات تمثل انتهاكاً صارخاً للهدنة الأممية"، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

والخميس، أكد الجيش اليمني استمرار التزامه بـ”الوقف التام” لإطلاق النار رغم “خروقات” الحوثيين للهدنة الأممية.

واتهم الجيش في بيان ميليشيا الحوثي “بارتكاب 341 خرقا (للهدنة) في الفترة بين 30 أبريل/نيسان الماضي و4 مايو/أيار الجاري”.

وفي 1 أبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي.

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