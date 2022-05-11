الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية في الجبهة الجنوبية لمأرب
رغم الهدنة السارية في اليمن.. الحوثيون يطلقون مسيرة فوق الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب
قام الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، بإسقاط مسيرة حوثية في محافظة مأرب، وذلك رغم الهدنة الأسرية في البلاد.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر" إنه جرى إسقاط المسيرة بالجبهة الجنوبية للمحافظة.
يأتي هذا بينما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أمس الثلاثاء دعمه للهدنة الإنسانية في البلاد برعاية الأمم المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن العليمي أكد خلال اجتماع مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ على استعداد الحكومة "تقديم كل ما يلزم من أجل تسهيل إنجاح الجهود الأممية لإحلال السلام في بلادنا، بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي وبدعم إيراني".
في سياق آخر، أعلن المجلس النرويجي للاجئين اليوم أن عدد الضحايا المدنيين في اليمن الغارق في الحرب منذ أكثر من سبع سنوات، انخفض أكثر من 50% منذ بدء سريان الهدنة في أوائل أبريل الماضي.
وقال المجلس في بيان إن "إجمالي عدد الضحايا المدنيين بلغ 95 في أبريل، في انخفاض عن 213 في مارس".
والشهر الماضي، دخلت هدنة حيز التنفيذ، بوساطة من الأمم المتحدة، على أن تستمر لشهرين، إلا أن الحوثيين يستمرون بخرقها.
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