الجيش اليمني: 89 خرقاً حوثياً للهدنة في يوم 

أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، عن رصد 89 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإيرانية، في مختلف جبهات القتال.

وأفاد بيان وزعه المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الخروقات التي تم رصدها ( الإثنين) توزّعت بين 26 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و23 خرقاً في جبهات محافظة حجّة، و15 خرقاً شمال غرب وغرب وجنوب مارب، و14 خرقاً في محور تعز، و10 خروقات في جبهات الجوف وخرقاً واحداً في جبهة الملاحيظ جنوب غرب صعدة.

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وأوضح البيان، أن الخروقات تنوعت بين محاولات تسلل نفّذتها مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع في جبهة الأعيرف جنوب مأرب، ومحاولتي تسلل باتجاه مواقع عسكرية غرب حجّة، ومحاولة تسلل جنوب الجراحي بالحديدة، وجميعها أفشلتها قوات الجيش.

وأشار إلى استمرّار الميليشيا الحوثية في إطلاق النار على مواقع قوات في كافة الجبهات بالمدفعية وبالعيارات المختلفة، كما واصلت استحداث مواقع وتحصينات ونشر مدافع هاون في مختلف الجبهات.

إلى ذلك، أصيب مدني، الثلاثاء، برصاصة قناص حوثي في الجانب الشرقي من مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية، إن مازن المفتي (25 عاما)، من أهالي منطقة الشرف التابعة لمديرية صالة، أصيب برصاصة قناص تابع لمليشيا الحوثي يتمركز في تبة “السلال” المطلة على مناطق شاسعة شرقي المدينة، وجرى إسعافه إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

يأتي ذلك بعد ساعات من إصابة المواطنة زعفران حزام (60 عاما)، برصاصة قناص ميليشيات الحوثي الإرهابية أثناء رعيها للأغنام في حي البعرارة شمال غرب مدينة ‎تعز.

وبالتزامن مع بدء سريان الهدنة المعلنة، كثفت ميليشيا الحوثي، أعمال القنص للمدنيين في مدينة تعز.

كما نشرت قناصين جدد في مناطق التماس، ماجعل حركة السكان محدودة، في حين يطالب السكان بإيقاف الجرائم الحوثية المستمرة، وإنهاء الحصار المفروض على المدينة منذ 8 سنوات.