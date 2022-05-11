مسلح حوثي يقتل 4 أشخاص ويصيب اثنين من أسرته غرب اليمن

أطلق مسلح حوثي النار على ستة أشخاص من أسرته نتيجة خلاف على تقاسم الميراث، في محافظة الحديدة، غربي اليمن، وذلك في واحدة من أكبر الجرائم التي ترتكب بشكل شبه يومي في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، التابعة لإيران.

وأفادت مصادر إعلامية ومحلية، الثلاثاء، أن مسلحًا في صفوف الميليشيات الحوثية، يُدعى محمد قايد نصر العسكري، من منطقة العسكري بمديرية جبل راس، جنوب شرق الحديدة، أطلق النار، على ستة من أفراد أسرته أردى أربعة منهم قتلى، بينهم امرأة وطفل، فيما أصيب اثنان أحدهما امرأة مسنة.

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وأضافت المصادر أن إطلاق النار تسبب بمقتل شقيقه سعيد (60 عاماً) وابن شقيقه فايز سعيد (23 عاماً)، وابنة شقيقه مريم سعيد (22 عاماً)، وطفل من أفراد أسرته يدعى سلطان سلمان العسكري (11 عاماً)، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بينهما امرأة تدعى خيرة سالم حاجب (60 عاماً)، ومحمد عبدالحفيظ صالح حاجب (20 عاماً).

وارتكبت الجريمة أثناء جلسة عائلية نتيجة خلاف على تقاسم الميراث، وفقا للمصادر التي رجحت أن يكون الجاني متأثراً بالأفكار المتطرفة التي عبأته بها ميليشيا الحوثي، وفق ما ذكرته وكالة "2 ديسمبر" الإخبارية اليمنية.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، تزايدا مرعبا لجرائم القتل المشابهة التي ترتكبها عناصر وقيادات حوثية في ظل غياب مؤسسات القضاء.