جريمة تهز صنعاء.. يمني يقتل والده وزوجته وشقيقه بدم بارد

في جريمة مروعة أفزعت اليمنيين، أقدم شاب على قتل أبيه وخالته زوجة والده وشقيقه بسبب خلاف على الميراث.

فقد وقعت الحادثة، مساء أمس الخميس، في منزلهم الكائن في حي حدة بالعاصمة صنعاء، بسبب خلاف على الميراث، بحسب ما قاله أشخاص مقربون من الأسرة.

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وسمع الجيران والمحيطون صوت إطلاق نار، بعد أن أفرغ الابن عمار الرصاص في رأس أبيه، وأطلق رصاصة على رأس شقيقه، ثم أفرغ بقية الرصاص في زوجة أبيه، وفر هارباً، بحسب مصادر إعلامية يمنية.

إلى ذلك، هرع الجيران إلى المنزل ليجدوا الأب وزوجته وابنه قد سقطوا مضرجين بدمائهم، حيث قاموا بإسعافهم إلى المستشفى الألماني الحديث إلا أنهم فارقوا الحياة قبل وصولوهم إليه.

مضطرب نفسيا

من جهتهم، أفاد شهود عيان لـ "العربية.نت" بأن الشاب عمار عبدالعزيز زهرة، وهو ابن وكيل أمانة العاصمة وأمين عام نادي اليرموك السابق عبدالعزيز زهرة، ربما يعاني من حالة نفسية.

وأثارت الجريمة غضباً شعبياً واسعاً بين أوساط اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بمحاكمته والقصاص منه.

في حين استهجن حقوقيون هذه الحوادث بوصفها آفة تفتك بأمن الأسرة والمجتمع ككل، مستنكرين غياب الوازع والعاطفة لدى الابن الذي تجرد من فطرته وإنسانيته.

وعلق أحدهم مستهجناً:" كيف يتجرأ أحدهم أن يفتح النار على فرد من عائلته، ويقتل والده الذي كان سبباً لوجوده، ويصفي من تعب وشقي في تربيته، لا شك أنه ليس بكامل قواه العقلية".

وأضاف آخر: "أي شخص يلحظ أن سلوك ابنه بدأ يتغير أو يدخل في اضطرابات نفسية، فعليه بسرعة عرضه على الطبيب لمعالجته قبل أن تتفاقم حالته وتبلغ مرحلة فقدان الوعي والعقل، مع ضرورة تجريده من السلاح الناري أو الأبيض تجنباً لارتكاب جريمة".