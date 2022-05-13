بن مبارك: ترتيب سفر اليمنيين من صنعاء مؤقتاً

بعد إعلان موافقتها على تسير رحلات طيران من مطار صنعاء إلى الأردن بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين، شددت وزارة الخارجية اليمنية، الخميس، على أنها ستسمح بسفر اليمنيين بتلك الجوازات لمدة مؤقتة.

وأضاف وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في مداخلة مع "العربية"، أن السماح بسفر اليمنيين بجوازات من صنعاء جاء بناء على مقترح أممي.

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كما أضاف أن الحكومة تعاطت بإيجابية مع هذا المقترح بهدف تسهيل سفر المدنيين اليمنيين.

لن نتحمل المسؤولية

إلا أنه أكد على أن موافقة الحكومة مشروطة بعدم تحمل مسؤولية تلك البيانات.

وكشف أن ترتيب سفر المدنيين اليمنيين من صنعاء سيكون مؤقتاً وخلال الهدنة فقط.

إلى ذلك، شدد على أن الحكومة وافقت على فتح مطار صنعاء، بينما يحاول الحوثي دائما تعطيل ذلك.

السفر مرهون بالهدنة

ولفت إلى أن الميليشيا عطّلت رحلة من العاصمة وتريد استغلال ورقة المطار.

في حين توقّع أن تنطلق أول رحلة من مطار صنعاء الأسبوع المقبل، مؤكداً على أن السماح بسفر اليمنيين من هناك باتت مسألة مرهونة بالهدنة.

يذكر أن الحكومة اليمنية كانت أعلنت موافقتها على تسير رحلات طيران من مطار صنعاء إلى الأردن بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية، فإن الحكومة شددت على التعهدات الواردة في مبادرة المبعوث الأممي لليمن، والتي تؤكد على أنه لا يترتب على ذلك أي تغيير في المركز القانوني لها.

كما نفت المعلومات أن يكون ذلك اعترافا من أي نوع بالمليشيات الحوثية، مشددة على أنها لن تتحمل أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين.