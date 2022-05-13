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مكون من سعف النخل.. حريق يلتهم مخيم نازحين في الحديدة

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مخيم العطاء في مديرية الخوخة

مكون من سعف النخل.. حريق يلتهم مخيم نازحين في الحديدة

دبي - العربية.نت

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اندلع حريق هائل في مخيم "عطاء المرأة" للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن، وتسبب في تضرر 43 مسكناً من مساكن النازحين، وتلف كميات من المواد الغذائية الخاصة بهم.

كما تسبب الحادث بإصابة نازح بحروق تم إسعافه إلى مركز الملك سلمان الطبي.

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من جانبه، طالب محافظ الحديدة الحسن طاهر نحن نهيب بالمنظمات أن تستبدل هذه المساكن المكونة من سعف النخيل والقش بمواد غير قابلة للاشتعال بسبب كثرة الحرائق.

كما أضاف أن الوضع مأساوي ويزداد من يوم إلى يوم بسبب كثرة النزوح من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وكان العميد طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وجّه بتوفير الاحتياجات الكاملة للنازحين المنكوبين جراء الحريق الذي التهم أجزاء من مخيم في مديرية الخوخة جنوب الحديدة.

وذكر وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، على حسابه بموقع تويتر أن "العميد الركن طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وجه الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية بتوفير كافة الاحتياجات للمتضررين من الحريق في مخيم عطاء المرأة في مديرية الخوخة، بالتنسيق مع السلطة المحلية بصورة عاجلة".

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