ميليشيا الحوثي تحرق خيم مهاجرين أفارقة بصعدة.. ووفاة 17

كشفت شبكة حقوقية يمنية، اليوم السبت، عن إقدام ميليشيا الحوثي الانقلابية على إحراق محلات وخيم مهاجرين أفارقة في منطقة الرقو الحدودية بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيا أقصى شمال البلاد.

واستنكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، هذه الجريمة الحوثية، والتي قالت إنها أسفرت عن وفاة " 17 شخصاً وإصابة آخرين لم يعرف بعد الحصيلة النهائية".

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كما أشارت في بيان لها، إلى أن الميليشيا الحوثية تواصل جرائمها ضد المدنيين العزل وتعمل على تصفية من يرفض الانسياق ضمن مخططاتها الإرهابية والقتال في صفوفها أو العمل في مجال تهريب المخدرات والممنوعات العابرة للحدود من اليمنين والأفارقة الذين يتخذون اليمن منطقة عبور إلى عدد من الدول بحثاً عن لقمة العيش.

واعتبر البيان، هذه الجريمة "إضافة جديدة إلى سجل الميليشيا الدموي خصوصاً بعد قتل أكثر من 60 إفريقياً حرقاً في سجن الجوازات بالعاصمة صنعاء في العام 2020"، لافتاً إلى أن الجرائم الحوثية المستمرة بحق المدنيين اليمنيين العزل.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بسرعة التحرك لإنقاذ المهاجرين الأفارقة والمدنيين وتفعيل القوانين والإجراءات الدولية لحماية حقوق اللاجئين وفرض عقوبات على الجهات المتورطة في الجرائم ضد المدنيين العزل.

ادعاءات ميليشيا الحوثي عارية من الصحة

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أن ادعاءات ميليشيا الحوثي عن وجود قتلى في الرقو الحدودية عارية من الصحة.

وأضاف في بيان، الخميس، أن عشرات المهاجرين قتلوا بعملية تهجير قسري واشتباكات مسلحة شنها الحوثيون.. موضحا أن العملية الوحشية للحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين.

ودعت قيادة التحالف الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها في كشف انتهاكات الحوثيين الوحشية بحق المهاجرين.

حريق التهم 150 لاجئاً

يشار إلى أن للحوثيين تجارب سابقة مع اضطهاد المهاجرين، ففي مارس/آذار من العام الماضي 2021، نددت منظمة الهجرة الدولية بوفاة أكثر من 150 لاجئاً من المهاجرين الأفارقة والحراس بسبب حريق نشب في مركز احتجاز في العاصمة اليمنية الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

جاء هذا الحريق بعدما عمدت الميليشيا إلى خطف 460 لاجئاً في السجن المذكور، فأتى الحريق وأدى إلى تفحم عشرات الجثث، حيث دفنها الحوثيون ليلاً رافضين تقديم أي معلومات حولها.