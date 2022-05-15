.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليمن.. "الحوثي" تختطف رئيس جمعية الشعراء الشعبيين

  • الخط
الشاعر اليمني أمين المشرقي
اليمن والحوثي

اليمن.. "الحوثي" تختطف رئيس جمعية الشعراء الشعبيين

العناصر الحوثية داهمت منزل الشاعر بقرية شباعة بمديرية بلاد الروس واختطفته مع أخيه

العربية. نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

اختطفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، رئيس جمعية الشعراء الشعبيين بمديرية بلاد الروس جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

اليمن.. هذا موعد انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء اليمن اليمن.. هذا موعد انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء

وذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن حملة حوثية مسلحة استهدفت، السبت، منزل الشاعر أمين المشرقي رئيس جمعية الشعراء الشعبيين اليمنيين.

وأفادت أن العناصر الحوثية داهمت منزل الشاعر المشرقي في قرية شباعة بمديرية بلاد الروس واختطفته مع أخيه عبدالإله المشرقي واقتادتهما إلى سجونها بدون أي مسوغ قانوني.

وخلال الفترة القليلة الماضية تصاعدت الانتهاكات الحوثية بحق الفنانين والشعراء الموهوبين والإعلاميين في مناطق سيطرتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتخابات لبنان.. انتفاضة وطنية ضد سلاح حزب الله انتخابات لبنان.. انتفاضة وطنية ضد سلاح حزب الله
اكتشف المزيد