اليمن.. مفخخة حوثية تستهدف منزل مواطن وإصابة 3 من أبنائه بينهم طفلة

استهدفت ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة مفخخة، اليوم الأحد، منزل أحد المواطنين، بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفلة في العاشرة من العمر.

يأتي ذلك في إطار استمرار الخروقات الحوثية المتصاعدة للهدنة الأممية، التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي، لمدة شهرين، ضمن مساعيها للحل السياسي في اليمن والتي تواجه بتعنت ورفض ميليشيا الحوثي.

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وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي استهدفت منزل المواطن حسن محمد شعفان، في مديرية رغوان غرب محافظة مأرب، بمسيرة مفخخة ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أبنائه إصابات مختلفة بينهم طفلة لاتتجاوز العاشرة من العمر وصفت اصابتها بالخطيرة".

وأفادت المصادر، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية مستمرة في استهداف المدنيين بالصواريخ والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة في مديرية رغوان رغم الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة والتزام الحكومة الشرعية بها"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وتواصل ميليشيا الحوثي خرقها للهدنة الأممية بشكل يومي محاولة منها تحقيق مكاسب عسكرية ميدانية متنصلة بذلك عن كل التزاماتها للأمم المتحدة بموجب الهدنة والقانون الدولي الإنساني، بحسب الوكالة.