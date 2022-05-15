اليمن.. هذا موعد انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء

بعد إعلان موافقتها على تسيير رحلات طيران من مطار صنعاء إلى الأردن بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين، كشفت الحكومة اليمنية عن إعادة جدولة انطلاق الرحلات.

فقد أعلن وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، مساء السبت، عن إعادة جدولة انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن، الاثنين القادم.

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وأوضح في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أنه وبعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية والتحالف والمبعوث الأممي والسلطات الأردنية، أُعيد جدولة أول رحلة يوم الاثنين القادم من مطار صنعاء.

كما شدد على أن تخفيف معاناة المدنيين اليمنيين في كل أنحاء البلاد سيبقى هم الحكومة الأول.

وأرفق تغريدته بهاشتاغ #افتحوا_الحصار_عن_تعز، و #الهدنة_نافذة_للسلام.

موافقة مشروطة ولا اعتراف بالحوثي

جاء ذلك بعدما أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على السماح بتسيير رحلات من مطار صنعاء إلى الأردن بجوازات سفر صادرة عن ميليشيا الحوثي.

وأكدت على أن هذه الخطوة تندرج في إطار مساعيها للتخفيف من معاناة المواطنين وتجاوباً مع المساعي الأممية لتحقيق السلام.

إلا أنه أكد أن موافقة الحكومة مشروطة بعدم تحمل مسؤولية تلك البيانات.

كما نفت أن يكون ذلك اعترافا من أي نوع بالميليشيات الحوثية، مشددة على أنها لن تتحمل أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين.

مبادرة أممية

يذكر أن الحكومة اليمنية كانت أعلنت استمرار تعاطيها الإيجابي مع مبادرة مكتب المبعوث الأممي وتعهداته بخصوص تسيير رحلات طيران اليمنية من مطار صنعاء إلى الأردن خلال فترة الهدنة لإتاحة الفرصة للشعب اليمني الذي وقع رهينة للحوثيين بالسفر عبر مطار صنعاء بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين.

وطالبت الحكومة إلزام ميليشيا الحوثي ببنود الهدنة وفتح حصار تعز وتسليم رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها من عائدات النفط.

كما دعت الحكومة المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية وداعميها لوقف إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة المواطن اليمني وتهديد استقرار دول الجوار والمنطقة وممرات الملاحة البحرية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع أبريل/نيسان الماضي عن هدنة إنسانية في اليمن لشهرين، تتضمن وقف شامل للعمليات العسكرية وفتح مطار صنعاء الى وجهات محددة، ودخول سفن الوقود الى ميناء الحديدة، ورفع الحصار الحوثي المفروض على محافظة تعز منذ سبع سنوات، وفتح المنافذ البرية بين المدن اليمنية.