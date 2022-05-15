وزير الدفاع اليمني: ملتزمون بالهدنة ونحتفظ بحق الرد على خروقات الحوثي

جدد وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي، اليوم الأحد، التأكيد على التزام الجيش بالهدنة السائدة في البلاد برعاية الأمم المتحدة، لكنه أكد الاحتفاظ بحق الرد على ما وصفها بالخروقات الحوثية.

وأضاف في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي للجيش "نقاتل لإنهاء الحرب لكننا جاهزون للمعركة العسكرية إذا أصر الحوثيون عليها".

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وفي وقت لاحق اليوم، نجا قائد عسكري يمني من محاولة استهداف بسيارة مفخخة، في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد أن العميد اليافعي لم يصب بأي أذى، ولم تسجل خسائر بشرية جراء هذا التفجير الإرهابي.

وأوضح مصدر أمني لـ"العربية.نت" أن تفجيراً إرهابياً بسيارة مفخخة استهدف رئيس العمليات المشتركة للمنطقة العسكرية الرابعة، العميد صالح علي حسن اليافعي، في مديرية المعلا.

يشار إلى أنه في 1 أبريل الماضي، رعت الأمم المتحدة اتفاق هدنة بين الحكومة وميليشيا الحوثي، لكن الأخيرة أخلّت بكل التزاماتها تجاه الهدنة، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز، وعرقلة تشغيل مطار صنعاء، وذهبت نحو تصعيد واسع النطاق في أكثر من محافظة يمنية، وفق اتهامات حكومية.