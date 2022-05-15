.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نجاة قائد العمليات المشتركة في عدن من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة

  • الخط
تفجيراً إرهابياً بسيارة مفخخة استهدف رئيس العمليات المشتركة للمنطقة العسكرية الرابعة، العميد صالح علي حسن اليافعي، في مديرية المعلا
السيارة المستهدفة
اليمن والحوثي

نجاة قائد العمليات المشتركة في عدن من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة

يأتي ذلك بالتزامن مع دوي انفجار قوي في حي المعلا بمحافظة عدن اليمنية

العربية. نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

نجا قائد عسكري يمني، من محاولة استهداف بسيارة مفخخة، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح مصدر أمني، لـ"العربية.نت" أن تفجيراً إرهابياً بسيارة مفخخة استهدف رئيس العمليات المشتركة للمنطقة العسكرية الرابعة، العميد صالح علي حسن اليافعي، في مديرية المعلا.

وأكد أن العميد اليافعي لم يصب بأي أذى، ولم تسجل خسائر بشرية جراء هذا التفجير الإرهابي.

وبحسب المصدر فإن انفجار السيارة المفخخة استهدف موكب العميد صالح اليافعي أثناء مروره بالقرب من شرطة المعلا ومقر الحزب الاشتراكي اليمني بمدينة عدن.

ويعمل العميد اليافعي رئيسا للعمليات العسكرية المشتركة بالمنطقة العسكرية الرابعة منذ العام ٢٠١٢.

وأفادت مصادر محلية، أن انفجارا عنيفا دوى وتصاعدت أعمدة الدخان في مديرية المعلا، جراء انفجار السيارة المفخخة، مع حدوث أضرار مادية.

ولم يصدر أي بيان رسمي يوضح ملابسات التفجير الإرهابي، حتى لحظة كتابة الخبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتخابات لبنان.. انتفاضة وطنية ضد سلاح حزب الله انتخابات لبنان.. انتفاضة وطنية ضد سلاح حزب الله
اكتشف المزيد