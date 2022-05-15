نجاة قائد العمليات المشتركة في عدن من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة

نجا قائد عسكري يمني، من محاولة استهداف بسيارة مفخخة، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح مصدر أمني، لـ"العربية.نت" أن تفجيراً إرهابياً بسيارة مفخخة استهدف رئيس العمليات المشتركة للمنطقة العسكرية الرابعة، العميد صالح علي حسن اليافعي، في مديرية المعلا.

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وأكد أن العميد اليافعي لم يصب بأي أذى، ولم تسجل خسائر بشرية جراء هذا التفجير الإرهابي.

مراسل #العربية: تفجير سيارة مفخخة خلال مرور موكب العميد صالح علي حسن في #عدن pic.twitter.com/q9fKCbm4lP — العربية (@AlArabiya) May 15, 2022

وبحسب المصدر فإن انفجار السيارة المفخخة استهدف موكب العميد صالح اليافعي أثناء مروره بالقرب من شرطة المعلا ومقر الحزب الاشتراكي اليمني بمدينة عدن.

ويعمل العميد اليافعي رئيسا للعمليات العسكرية المشتركة بالمنطقة العسكرية الرابعة منذ العام ٢٠١٢.

وأفادت مصادر محلية، أن انفجارا عنيفا دوى وتصاعدت أعمدة الدخان في مديرية المعلا، جراء انفجار السيارة المفخخة، مع حدوث أضرار مادية.

ولم يصدر أي بيان رسمي يوضح ملابسات التفجير الإرهابي، حتى لحظة كتابة الخبر.